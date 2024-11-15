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Неожиданная и вкусная замена надоевшего всем Оливье: салат по-киевски — гости сметут его первым со стола

На праздничном столе традиционно королевствует ...

povar.ru

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На праздничном столе традиционно королевствует салат Оливье, но иногда хочется разнообразия. Если вы в поиске нового кулинарного впечатления, обратите внимание на салат по-киевски — вкусное и неожиданное блюдо, которое гарантированно станет звездой любого застолья.

Что такое салат по-киевски?

Салат по-киевски — это блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей и нежность мяса, обогащенное ароматными специями и заправкой. Основу салата составляют куринное филе, свежие огурцы, маринованные шампиньоны, яйца и зеленый горошек, смешанные с майонезом. Некоторые варианты рецепта также включают добавление картофеля или моркови, что делает его еще более сытным.

Почему он может заменить Оливье?

Салат по-киевски предлагает не менее богатую текстуру и вкус, но с новым сочетанием ингредиентов. Он идеально подходит для тех, кто ищет что-то новое без радикального отхода от привычных праздничных блюд. Это прекрасная альтернатива для тех, кто хочет избежать стандартного Оливье из-за его калорийности или избитости.

Как его приготовить?

Для приготовления салата по-киевски вам потребуется:

  • Куринное филе – 300 гр (отварное и нарезанное)
  • Свежие огурцы – 2 средних (нарезанные кубиками)Яйца – 3 шт. (сваренные вкрутую и нарезанные)
  • Маринованные шампиньоны – 200 гр (нарезанные)Зеленый горошек – 100 гр
  • Майонез – по вкусу
  • Соль и перец – по вкусу

Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Подавайте салат охлажденным, украсив зеленью для более элегантного вида.

Чем он хорош на праздничном столе?

Салат по-киевски имеет яркий и аппетитный вид, что делает его идеальным выбором для праздничного стола. Благодаря сочетанию ингредиентов он придется по вкусу большинству гостей, а его легкая подготовка сделает процесс кулинарных подготовок менее стрессовым.

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