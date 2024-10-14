Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Неожиданная и вкусная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола

Если вы хотите удивить своих гостей и привнести...

justcookvrn.ru

Подписаться в Telegram

С приближением праздников большинство хозяек задумываются о меню. И, конечно же, на многих праздничных столах снова окажется традиционный салат Оливье.

Но если вы хотите удивить своих гостей и привнести нотку новизны, Киевский салат станет отличной альтернативой надоевшему всеми Оливье. Этот салат обязательно будет сметен первым!

Почему Киевский салат?

Киевский салат — это освежающий и вкусный вариант привычного праздничного блюда. Он сочетает в себе легкость и питательность, а его состав может приятно удивить гостей. В отличие от Оливье, который иногда кажется слишком тяжелым из-за большого количества майонеза и ингредиентов, Киевский салат более легкий, но при этом не уступает по насыщенности вкусов.

Основные ингредиенты

Чтобы приготовить этот салат, вам понадобятся:

  • Куриное филе — основной белковый компонент, который делает блюдо сытным, но не слишком тяжелым.
  • Консервированные или свежие грибы — добавляют текстуру и приятную грибную нотку.
  • Маринованные огурцы — придают салату освежающий вкус с лёгкой кислинкой.
  • Зелёный горошек — классический ингредиент, придающий блюду нежность.
  • Яйца — для плотности и питательности.
  • Сыр — используется тертым для добавления сливочной текстуры.
  • Легкий майонез или сметана — для заправки, но в меньших количествах, чем в Оливье, что делает салат менее калорийным.

Простой рецепт

  1. Отварите куриное филе до готовности и нарежьте его небольшими кубиками.
  2. Грибы слегка обжарьте на сковороде или используйте маринованные.
  3. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками.
  4. Сварите яйца, охладите их и нарежьте.
  5. Смешайте все ингредиенты, добавьте тертый сыр и зелёный горошек.
  6. Заправьте салат лёгким майонезом или сметаной по вкусу.

Преимущества Киевского салата

Этот салат имеет все шансы стать королём праздничного стола. Он отличается приятной свежестью и легкостью, что особенно важно после плотных горячих блюд. Лёгкий аромат грибов, нежное куриное филе и хруст огурчиков создают баланс вкусов, который по-настоящему покорит ваших гостей.

Кроме того, Киевский салат подходит для тех, кто хочет порадовать себя и близких чем-то новым и оригинальным. Он легко готовится, и его можно варьировать под собственные вкусовые предпочтения — заменить майонез сметаной или использовать другие ингредиенты.

Секрет успеха на вашем праздничном столе

Сервировка Киевского салата — отдельный пункт, который можно подчеркнуть. Украсьте его свежей зеленью или тертым сыром сверху. Яркий и аппетитный внешний вид сделает его заметным на столе, и он точно не останется незамеченным.

Не бойтесь экспериментов на кухне! Киевский салат — это тот неожиданный и вкусный сюрприз, который станет новой традицией для ваших праздничных ужинов, и гости будут с нетерпением ждать его снова.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

«Всё время на больничном»: как казанцам наладит...
Новости Татарстана
5 часов назад

«Всё время на больничном»: как казанцам наладить иммунитет. Советы нутрициолога

Новости Казани

23 часа назад

В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Интересное в Казани

день назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

дезинфекция в климовске

Новости Татарстана

20 часов назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Новости России

3 дня назад

Домклик впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

рефрижераторные перевозки в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Казани

день назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Казани

день назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»

Новости Казани

5 часов назад

В Казани изменят 7 автобусных маршрутов

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане для пяти районов купят тракторы почти на 22 миллиона рублей
Новости Казани
час назад

Стало известно, как будут работать соцучреждения с 21 октября

Детсады будут открыты в формате дежурных групп

Новости Татарстана

2 часа назад

билайн приглашает проверить свои знания о борьбе с телефонными мошенниками на «Цифровом Диктанте»

Интересное в Казани

5 часов назад

Скрытая угроза: что нужно знать о кисте зуба и как её вылечить

Новости Татарстана

3 часа назад

Появились подробности ДТП с водителем, которого зажало между 2 фур

Новости Татарстана

3 часа назад

Казань стала второй в Поволжье по количеству DDoS-атак за 3 квартал
В Татарстане водителя зажало между 2 фур
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане водителя зажало между 2 фур

Новости Татарстана

3 часа назад

Волго-Вятский банк Сбербанка установил более 100 тыс. терминалов с функцией оплаты улыбкой

Новости Казани

4 часа назад

Футбольный клуб «Сокол» из Казани ищет гадалку

Новости Татарстана

5 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило диагностику более 5,4 тыс. км трубопроводов за 9 месяцев 2024 года
Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой о...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани