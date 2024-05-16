Неоспоримое решение сверху: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — россиян ждёт сюрприз

В 2024 году размеры пенсий для лиц старше 80 лет и инвалидов первой группы удвоятся, согласно новому постановлению правительства. Это решение принято с целью обеспечить достойные условия существования для тех, кто внес значительный вклад в общественное развитие.

Ветераны Великой Отечественной войны также получат дополнительные выплаты до 10 тысяч рублей. Большинству пенсионеров не нужно будет предпринимать никаких дополнительных действий для получения этих льгот. Однако, в случае изменения жизненных обстоятельств, важно обновить информацию о своей пенсии.

Кроме того, с 12 мая 2024 года каждый гражданин сможет узнать свои индивидуальные пенсионные коэффициенты и трудовой стаж через портал Госуслуг. Это поможет спланировать увеличение пенсионных выплат и позаботиться о своем будущем.