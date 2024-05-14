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Неоспоримое решение сверху: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

В 2024 году пенсии граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы увеличатся вдвое, предоставляя им более достойный уровень жизни.

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В 2024 году пенсии граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы увеличатся вдвое, предоставляя им более достойный уровень жизни. Граждане, которые внесли значительный вклад в развитие общества, получат эту меру поддержки.

Ветераны Великой Отечественной войны также будут получать дополнительные выплаты до 10 тысяч рублей, что подчеркивает важность и уважение к их службе.

Большинству пенсионеров не потребуется предпринимать дополнительные действия для получения льгот. Однако, в случае изменения личных обстоятельств, важно обновить свои данные, особенно при появлении новых иждивенцев или других значительных изменений.

Дополнительно, с 12 мая 2024 года каждый гражданин сможет повысить свою будущую пенсию через портал Госуслуг. Специальный калькулятор на этой платформе позволит узнать индивидуальные пенсионные коэффициенты и трудовой стаж, что поможет лучше спланировать финансовое будущее. Это отличная возможность начать заботиться о своем пенсионном обеспечении уже сегодня, согласно информации Нашей Газеты.

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