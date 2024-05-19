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Неоспоримое решение сверху: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых россиян ждёт сюрприз

В 2024 году Россия значительно увеличит пенсионные выплаты для наиболее уязвимых категорий граждан, включая лиц старше 80 лет и обладателей первой группы инвалидности.

prufy.ru

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В 2024 году Россия значительно увеличит пенсионные выплаты для наиболее уязвимых категорий граждан, включая лиц старше 80 лет и обладателей первой группы инвалидности. Это решение правительства направлено на обеспечение достойного уровня жизни для тех, кто внёс значительный вклад в развитие страны.

Ключевые аспекты нововведений в пенсионной системе:

  • Удвоение пенсионных выплат: Пенсии для граждан старше 80 лет и для инвалидов первой группы будут увеличены вдвое, что является значимой поддержкой для этих групп населения.
  • Одноразовые выплаты ветеранам: Пенсионеры, связанные с Днём Победы и участниками Великой Отечественной войны, получат одноразовую дополнительную выплату в размере до 10 тысяч рублей в знак признания их заслуг перед отечеством.
  • Автоматизация процессов: Большинство пенсионеров не требуется предпринимать дополнительных действий для получения этих льгот, благодаря автоматизации процессов на портале Госуслуг.
  • Обновление личных данных: В случае изменений в жизненной ситуации, таких как добавление иждивенцев или иные значимые обновления, пенсионерам необходимо обновить свои данные для корректного расчёта выплат.
  • Инструменты для планирования: С мая 2024 года на портале Госуслуг станет доступен специальный калькулятор пенсионных накоплений. Этот инструмент позволит каждому гражданину России рассчитать свои индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, что поможет планировать увеличение пенсионных выплат и обеспечить более предсказуемое финансовое будущее.

Эти меры подчеркивают стремление российского правительства к улучшению жизни пенсионеров, обеспечивая им стабильность и защиту на заслуженном отдыхе. Введение этих изменений станет важным шагом в развитии социальной политики страны и подтверждением заботы государства о своих гражданах.

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