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Неоспоримое решение сверху: Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых граждан ждёт сюрприз

К 2024 году размеры пенсий увеличатся вдвое для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы, согласно новому решению правительства.

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К 2024 году размеры пенсий увеличатся вдвое для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы, согласно новому решению правительства.

Эта инициатива направлена на обеспечение достойного уровня жизни для людей, чьи вклады в развитие общества были значительными. Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны будут получать дополнительные выплаты до 10 тысяч рублей.

Большинству пенсионеров не потребуется предпринимать дополнительные действия для получения этих льгот. Однако в случае изменения обстоятельств, например, появления новых иждивенцев или других существенных изменений, важно обновить свои данные.

Еще одно приятное нововведение состоит в том, что с 12 мая 2024 года каждый гражданин сможет увеличить свою будущую пенсию через портал Госуслуг. Посредством специального калькулятора на этой платформе можно узнать индивидуальные пенсионные коэффициенты и трудовой стаж, что поможет спланировать рост пенсионных выплат. Это отличный способ начать заботиться о своем будущем уже сегодня, сообщает Наша Газета.

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