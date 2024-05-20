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Неоспоримое решение сверху: Михаил Мишустин полностью изменил решение по пенсиям — пожилых россиян ждёт сюрприз

В 2024 году Россия совершит значительный шаг в поддержке своих наиболее уязвимых граждан, удваивая пенсионные выплаты.

society-hozvo.ru

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В 2024 году Россия совершит значительный шаг в поддержке своих наиболее уязвимых граждан, удваивая пенсионные выплаты для лиц старше 80 лет и инвалидов первой группы. Это решение отражает стремление правительства обеспечить достойное проживание тем, кто внёс весомый вклад в развитие страны.

Основные нововведения в пенсионной системе включают:

  • Удвоение пенсионных выплат: Теперь пенсионеры старше 80 лет и лица с инвалидностью первой группы получат в два раза больше средств. Это значительно улучшит их финансовое положение.
  • Одноразовые выплаты: В честь Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны и другие заслуженные пенсионеры получат одноразовую выплату в размере до 10 тысяч рублей.
  • Автоматизация процессов: Подавляющему большинству пенсионеров не потребуется предпринимать дополнительных действий для получения льгот, благодаря автоматизированным процессам на портале Госуслуг.
  • Обновление личных данных: В случае изменений в жизненных обстоятельствах пенсионерам необходимо обновить свои данные, чтобы гарантировать точный расчёт выплат.
  • Калькулятор пенсионных накоплений: Новый инструмент на портале Госуслуг позволит пенсионерам рассчитывать индивидуальные коэффициенты и стаж, облегчая планирование увеличения пенсии.

Эти меры подчёркивают обязательства правительства перед пожилыми гражданами, предоставляя им больше стабильности и защиты. Реализация данных изменений является ключевым элементом социальной политики России, направленной на улучшение условий жизни пенсионеров и подтверждение заботы государства о благополучии своих граждан.

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