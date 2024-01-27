Пердсказатель Григорий Кваша пришел к выводу, что вся история России разделена на циклы, и каждые 36 лет приходится вступать военные действия: 24 года проходят мирно, а на подготовку к войне и сражениям остается 12 лет. Русско-японская война в 1905 году, затем Первая мировая война стали началом этого большого периода, подтверждает исследователь, приводимый НТВ.

"Александр III не давал воевать никому. Наступило время мира. Вот и в 1914 году началась Первая мировая война. Получается, в течение этих 12 лет, вольно ты хочешь или не хочешь, миролюбивым или нет, нужно воевать. Очень важно понять значение 1917 года с точки зрения ведения войны. У нас была огромная армия, мы хорошо сражались. Но в 1917 году внезапно закончилось время воевать", - отмечает ученый.

В корейской войне наши летчики принимали активное участие, они успешно сражались против американцев.

Прибавив 24 года к 1953 году, мы получаем 1977 год, когда возникла угроза размещения американского ядерного оружия у наших границ. Чтобы предотвратить это, советские войска вошли в Афганистан.

"Настоящее 'время воевать' началось в 2013 году и закончится в 2025 году. В период с 2013 по 2025 год, хотим мы этого или нет, терпим мы это или нет, но все равно придется воевать. Однако ясно, что события в Киеве в 2013 году были самой яркой провокацией в наш адрес, очень злобной провокацией", - говорит ученый.

Однако, по его словам, сейчас Россия больше ничего не готова отдать. Настал переломный, принципиальный момент.