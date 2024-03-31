Необходим мужчинам и женщинам: один простой продукт продлевает жизнь, долгожители без него не обходятся

Геронтолог Светлана Трофимова поделилась своими размышлениями о полезных свойствах сыра тофу, выяснил портал "Смотрим". Она отметила, что этот продукт может способствовать продлению жизни.

По словам Трофимовой, тофу является весьма популярным среди жителей "голубых зон", где проживает большое количество людей, переживших 100-летие. Специалист утверждает, что употребление тофу снижает вероятность развития онкологических заболеваний и способствует увеличению шансов на долголетие. Тофу также оказывает благоприятное влияние на процесс наступления менопаузы, предлагая женщинам возможность сохранить молодость на долгие годы.

Ранее выдающиеся медики, такие как Елена Малышева и Андрей Продеус, заявили о том, что употребление тофу снижает риск развития рака молочной железы, что повышает уровень защиты женщин от данного заболевания. Согласно мнению доктора Александра Мясникова, тофу способствует регулированию уровня эстрогена в организме.

Сыр тофу легко вводится в рацион питания, добавляя его в салаты, закуски или основные блюда, что делает его доступным и вкусным способом улучшить качество питания и заботиться о своем здоровье.