Необходим мужчинам и женщинам: один простой продукт может продлить вам жизнь - долгожители без него не обходятся

Геронтолог Светлана Трофимова в интервью порталу «Смотрим» рассказала о значительных преимуществах включения тофу в ежедневный рацион, особенно с точки зрения увеличения продолжительности жизни.

Она подчеркнула, что в регионах, известных как «голубые зоны», где высока доля столетних жителей, тофу является неотъемлемой частью питания.

Трофимова утверждает, что употребление тофу способствует снижению рисков возникновения раковых заболеваний и положительно влияет на продолжительность жизни. В дополнение к этому, тофу может облегчить переходный период менопаузы у женщин, помогая сохранить молодость и жизненную энергию.

Известные в медицинском сообществе специалисты, такие как Елена Малышева и Андрей Продеус, также подтвердили, что регулярное потребление тофу может снижать вероятность развития рака молочной железы, предлагая женщинам дополнительную защиту. Александр Мясников, в свою очередь, указывает на способность тофу регулировать уровни эстрогена, что важно для гормонального баланса.

Тофу не только питателен, но и универсален в кулинарии. Его можно добавлять в салаты, использовать как ингредиент в горячих блюдах или даже приготовить из него десерты. Богатый белками и микроэлементами, тофу является отличным выбором для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и долголетию.

Кроме того, тофу содержит изофлавоны, соединения, обладающие антиоксидантными свойствами и способные защищать клетки от повреждений. Эти вещества играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и укреплении костной ткани. Таким образом, тофу представляет собой ценный продукт, который способствует улучшению общего состояния здоровья и поддержанию активности и жизнеспособности на протяжении всей жизни.