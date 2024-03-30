Необходим и мужчинам, и женщинам: один простой продукт продлевает жизнь, долгожители без него не обходятся

Геронтолог Светлана Трофимова поделилась информацией о пользе сыра тофу для здоровья, утверждает портал "Смотрим". Этот продукт увеличивает вероятность дожития до глубокой старости.

"Тофу является любимчиком долгожителей, обитающих в так называемых "голубых зонах"," - отметила Трофимова.

В "голубых зонах" проживает наибольшее количество людей, достигших столетия. Согласно утверждениям врача, тофу снижает риск развития онкологических заболеваний, повышая вероятность прожить долгую жизнь. Кроме того, тофу замедляет начало климакса, продлевая молодость женщин.

Медики Елена Малышева и Андрей Продеус ранее отметили, что тофу уменьшает вероятность возникновения рака молочной железы, защищая женщин от этого распространенного заболевания. По мнению доктора Александра Мясникова, тофу регулирует уровень эстрогена в организме.

Сыр тофу легко включить в рацион. Его можно добавлять в салаты, закуски и основные блюда.