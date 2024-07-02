Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ненастоящий генерал: стало известно какие богатства нашли у экс-замминистра обороны РФ Иванова

В центре внимания общественности оказался Тимур Иванов, заместитель министра обороны, чье дело приобретает новые подробности.

dzen.ru

Подписаться в Telegram

В центре внимания общественности оказался Тимур Иванов, заместитель министра обороны, чье дело приобретает новые подробности. Скандальная информация касается не только обвинений в коррупции, но и выявленных фактов о его образе жизни, особенно о коллекции дорогих автомобилей.

Журналистские расследования последних лет (2016-2019) показали, что Иванов ведет жизнь, полную роскоши, что особенно заметно на фоне его автопарка. Среди машин, которыми владеет его семья, выделяются не только современные люксовые модели, но и винтажный ЗиС-110 — лимузин, который был популярен в сталинскую эпоху.

Автомобили, найденные в гараже Ивановых, включают в себя Chevrolet Suburban, который использует сам генерал, Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, которые находятся в собственности его жены, а также другие статусные модели.

ЗиС-110, который также присутствует в коллекции, является не просто транспортным средством, но и символом эпохи, отражающим величие и властные амбиции Советского Союза. Лимузины этой серии, выпускавшиеся с 1946 по 1958 год, были предназначены для партийной элиты и сегодня являются ценными артефактами.

Реакция общественности на новости о жизни Иванова была двойственной. Одни восхищаются его вкусом и умением поддерживать статус через такие уникальные автомобили, в то время как другие выражают недовольство и раздражение, видя в этом проявление неравенства и разрыв между уровнями жизни чиновников и обычных граждан.

Это дело продолжает вызывать бурные дискуссии, поднимая вопросы о прозрачности и честности власти, а также о моральных аспектах ведения роскошного образа жизни на высоких государственных должностях, сообщает Lenta.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В смертельном ДТП в Казани может быть виноват 33-летний мужчина

Интересное в Казани

день назад

Казанский предприниматель возрождает древние традиции каменного зодчества

уничтожение тараканов в жилых домах

Новости Казани

день назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

мелирование акция в Москве

Новости Казани

23 часа назад

Жуткое ДТП у "Корстона" похоже на еще одну страшную аварию

Новости Казани

2 часа назад

Малыш, который родился в Казани от африканца, останется с отцом

Новости Татарстана

день назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Татарстана

8 часов назад

В Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея

Новости Татарстана

день назад

В Казани Porsche столкнулся с каршерингом, машина серьезно пострадала
Новости Татарстана
10 часов назад

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на улице Латышских Стрелков потушили пожар в 9-этажке

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

Новости Казани

5 часов назад

Нехватку водителей в автобусах Казани предложили закрыть дамами

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда
Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием
Новости Татарстана
2 часа назад

Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием

Новости Казани

7 часов назад

Врачи в Казани спасли руку мужчины после падения с крыши

Новости Казани

8 часов назад

В Казани мужчина насильно удерживал 2 фельдшеров скорой

Новости Татарстана

8 часов назад

21-летний водитель на Горьковском шоссе влетел в КамАЗ и снес ограждение
Как появилась мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков. Любопытные факты о зубном протезировании 
Интересное в Казани
5 дней назад

Как появилась мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков. Любопытные факты о зубном протезировании 
В Челнах 71 выпускник уже сдал ЕГЭ на 100 баллов
Новости Татарстана
2 часа назад

В Челнах 71 выпускник уже сдал ЕГЭ на 100 баллов