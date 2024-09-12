Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Нельзя и точка: юрист рассказала, чего теперь нельзя делать в своей квартире

В сентябре 2024 года в России вступили в силу н...

changeonelife.ru

Подписаться в Telegram

В сентябре 2024 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся перепланировки жилья. Эти изменения в Жилищный кодекс РФ коснутся всех собственников, желающих внести изменения в своё жильё.

Как рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова в интервью PRIMPRESS, нововведения ужесточают требования к перепланировкам, требуя от граждан согласования даже самых, казалось бы, незначительных изменений.

Что теперь считается перепланировкой?

Согласно обновлённой версии Жилищного кодекса, под понятием «перепланировка» теперь понимаются такие действия, как:

  • Установка встроенных шкафов;
  • Демонтаж старых шкафов, если это приводит к изменению площади помещения;
  • Перенос или снос внутренних стен.

Это нововведение делает перепланировку более чётко регламентированной, даже такие мелкие изменения, как добавление или удаление встроенной мебели, должны теперь проходить процедуру согласования с контролирующими органами.

Почему это важно?

Раньше многие собственники полагали, что установка встроенной мебели или мелкие изменения внутри квартиры не требуют согласований. Однако, по новым правилам, такие действия считаются перепланировкой, и за их проведение без соответствующего разрешения можно столкнуться с серьёзными последствиями. Как отметила Ирина Сивакова, контролирующие органы могут узнать о несогласованных изменениях в квартире, например, через жалобы соседей.

Что грозит нарушителям?

Если контролирующие органы узнают о нарушениях, собственнику может быть предписано вернуть квартиру в изначальный вид. Более того, судебные разбирательства по таким вопросам могут привести к дополнительным расходам на оплату издержек. Таким образом, несанкционированная перепланировка грозит не только восстановлением квартиры, но и серьёзными финансовыми потерями.

Как избежать проблем?

Чтобы избежать конфликтов с законом, рекомендуется тщательно изучить изменения в Жилищном кодексе и своевременно согласовывать любые действия, которые подпадают под понятие перепланировки. Это касается даже таких действий, как установка встроенных шкафов, что ранее не считалось существенным изменением. Теперь каждое подобное решение должно быть согласовано с органами власти.

Новые правила перепланировки жилья призваны навести порядок в вопросах изменения внутренних планировок квартир. Они касаются не только крупных работ, но и мелких изменений, которые раньше не требовали согласования. Чтобы избежать возможных проблем, важно внимательно изучить новые требования и согласовывать любые перепланировочные действия заранее.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Таксист убил казанца в квартире

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на НПС

самая эффективная отрава для тараканов

Новости Казани

день назад

Слышны крики: в Казани горит квартира на 17 этаже

Важное в РТ

2 дня назад

МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей

ремонт эконом класса в Москве

Новости Татарстана

день назад

Муфтий Татарстана назвал хиджаб «традиционной духовной ценностью» россиянок

Новости Казани

9 часов назад

Пропавшего 15-летнего подростка 11 сентября нашли утонувшим

Новости Татарстана

день назад

ДТП с разорванным питбайком и Haval попало на видео в Челнах

Новости Татарстана

12 часов назад

Певица МакSим 11 сентября выступила перед матчем звезд «Спартака»

Новости Казани

день назад

Пьяный мужчина выпал с балкона 16-этажного дома
Новости Казани
6 часов назад

Казанские волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли Суперкубок РФ

В игре за титул сезона казанки обошли московски...

Новости Казани

43 минуты назад

Казанская теннисистка била себя ракеткой по голове после проигрыша

Новости России

день назад

В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16

Новости Татарстана

2 часа назад

Летняя погода задержится в РТ еще на неделю

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 14 сентября пройдет выставка собак из приюта
В РТ проводят проверку после выкатывания самоле...
Новости Татарстана
день назад

В РТ проводят проверку после выкатывания самолета Cessna за пределы полосы

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ цены на услуги ЖКХ хотят привести к стандарту

Новости Татарстана

4 часа назад

В МЧС Татарстана призвали воздержаться от купания

Новости Татарстана

5 часов назад

Чиновница в РТ предложила пересмотреть перечень освобождающих от армии болезней
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Татарстане в четверг будет до +29 градусов
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане в четверг будет до +29 градусов