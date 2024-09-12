Нельзя и точка: юрист рассказала, чего теперь нельзя делать в своей квартире

В сентябре 2024 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся перепланировки жилья. Эти изменения в Жилищный кодекс РФ коснутся всех собственников, желающих внести изменения в своё жильё.

Как рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова в интервью PRIMPRESS, нововведения ужесточают требования к перепланировкам, требуя от граждан согласования даже самых, казалось бы, незначительных изменений.

Что теперь считается перепланировкой?

Согласно обновлённой версии Жилищного кодекса, под понятием «перепланировка» теперь понимаются такие действия, как:

Установка встроенных шкафов;

Демонтаж старых шкафов, если это приводит к изменению площади помещения;

Перенос или снос внутренних стен.

Это нововведение делает перепланировку более чётко регламентированной, даже такие мелкие изменения, как добавление или удаление встроенной мебели, должны теперь проходить процедуру согласования с контролирующими органами.

Почему это важно?

Раньше многие собственники полагали, что установка встроенной мебели или мелкие изменения внутри квартиры не требуют согласований. Однако, по новым правилам, такие действия считаются перепланировкой, и за их проведение без соответствующего разрешения можно столкнуться с серьёзными последствиями. Как отметила Ирина Сивакова, контролирующие органы могут узнать о несогласованных изменениях в квартире, например, через жалобы соседей.

Что грозит нарушителям?

Если контролирующие органы узнают о нарушениях, собственнику может быть предписано вернуть квартиру в изначальный вид. Более того, судебные разбирательства по таким вопросам могут привести к дополнительным расходам на оплату издержек. Таким образом, несанкционированная перепланировка грозит не только восстановлением квартиры, но и серьёзными финансовыми потерями.

Как избежать проблем?

Чтобы избежать конфликтов с законом, рекомендуется тщательно изучить изменения в Жилищном кодексе и своевременно согласовывать любые действия, которые подпадают под понятие перепланировки. Это касается даже таких действий, как установка встроенных шкафов, что ранее не считалось существенным изменением. Теперь каждое подобное решение должно быть согласовано с органами власти.

Новые правила перепланировки жилья призваны навести порядок в вопросах изменения внутренних планировок квартир. Они касаются не только крупных работ, но и мелких изменений, которые раньше не требовали согласования. Чтобы избежать возможных проблем, важно внимательно изучить новые требования и согласовывать любые перепланировочные действия заранее.