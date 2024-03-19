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· Ульяна Сенько

Неделя закончится настоящим климатическим кошмаром: синоптики сказали к чему готовиться с 24 марта

Неделя закончится настоящим климатическим кошмаром: синоптики сказали к чему готовиться с 24 марта

vedtver.ru

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Похоже, что март решил прощаться с жителями России довольно капризно. Предстоящая неделя в некоторых городах России обещает стать настоящим испытанием, с резкими перепадами погоды, которые могут преподнести неожиданные сюрпризы.

Столицу ожидает переменчивая погода, которая заставит москвичей достать из шкафов как зимние, так и демисезонные наряды. 24 марта будет достаточно тепло для конца марта, однако не стоит спешить сменить шубы на пальто – вечером возможны дожди. 25 марта город накроет снежная буря, сопровождающаяся порывами ветра, что, несомненно, создаст определенные трудности в движении по городу. К 26 марта погода немного улучшится, но снег с дождем все равно не дадут горожанам расслабиться.

В городе на Неве атмосферное давление играет с жителями: от снега к дождю, от мороза к оттепели. 24 марта город попадет под влияние циклона, принеся с собой мокрый снег и сильный ветер, что особенно ощутимо будет на открытых пространствах. Следующий день принесет похолодание и усиление осадков, так что жителям стоит быть к этому готовыми. К 26 марта ожидается небольшое потепление, но погода останется довольно неустойчивой.

Казань встретит последние дни марта в более умеренных погодных условиях, хотя и здесь не обойдется без сюрпризов. 24 марта будет теплым, но дождливым, создавая непростые условия для водителей и пешеходов. 25 марта в городе ожидается снегопад, который, впрочем, не принесет сильных морозов, но создаст ощущение зимы. К 26 марта погода станет более мягкой, но осадки сохранятся.

Эти дни потребуют от жителей всех трех городов особой внимательности и осторожности, особенно на дорогах. В такие периоды стоит быть готовым к любым погодным капризам, не забывать о теплой одежде и, конечно же, следить за обновлениями погодных прогнозов, чтобы не попасть в неприятные ситуации.

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