Неделя со 2 октября нанесет удар в спину: синоптики неожиданно изменили прогноз

Со 2 октября, ожидаются значительные изменения в погоде. Первая неделя октября в России ознаменуется серьезными климатическими перемены во многих регионах.

Синоптики предупреждают, что прохладная погода пройдет через центр страны и северо-западные области. В Москве и соседних городах начнет охлаждаться уже в воскресенье, а с понедельника температура будет стабильно опускаться до 14 градусов.

Особыми изменениями погоды может статься в столичном регионе к концу недели. Прогнозы метеорологов указывают, что с 6 октября начнутся осенние дожди в Москве, и температура опустится до 11 градусов, а даже до плюс семи. Впоследствии погода уже не ожидается комфортной.

Ситуация с погодой будет еще хуже в северо-западных регионах России. Кроме понижения температуры, там ожидаются длительные дожди. Например, в Санкт-Петербурге дожди начнутся уже в начале октября, а с 3 октября ожидается постоянный ливень до середины месяца.

По словам экспертов, к концу недели большинство российских регионов ощутят осенний холод. В центральных частях страны даже может выпасть первый снег, который, однако же, должен быстро растаять.