Неделя с 8 января сделает всем подлянку: синоптики резко изменили прогноз на следующую неделю

Синоптики прогнозируют наступление резкого климатического периода с 8 января, который принесет неутешительные изменения в погоде. По словам специалистов, эти изменения могут негативно повлиять на самочувствие даже у абсолютно здоровых людей, информирует Primpress.

Как отмечают синоптики, первая рабочая неделя нового года приготовила для россиян множество погодных сюрпризов. Изменения затронут почти всю европейскую часть нашей страны, начиная с 8 января, и вызовут смену климатических процессов. После периода стабильной погоды следует ожидать прихода климатической безумности.

В частности, по словам метеоролога Арины Артемовой, ситуация наиболее ощутимо проявится в северо-западных регионах. Например, в Санкт-Петербурге начало января ознаменовалось рекордно низкими температурами. За счет падения температуры ниже нормы на 20 градусов было установлено несколько печальных рекордов холода.

Однако новая неделя принесет кардинальные изменения в северной столице. Согласно синоптику, температура в Санкт-Петербурге резко повысится от минус 22 до минус двух градусов всего за полдня. Однако вместе с этим атмосферное давление упадет, а ветер усилится, что создаст некомфортные условия для пребывания на улице.

В целом практически вся рабочая неделя пройдет под знаком неожиданных перепадов погоды: температурные колебания, изменения силы ветра и это отразится на самочувствии даже у полностью здоровых людей, а особенно тяжело будет метеозависимым и пожилым людям. Аналогичные погодные условия ожидаются и в Карелии, где также следует ожидать сильных снежных метелей, которые ухудшат видимость на дорогах.