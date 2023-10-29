«Неделя с 30 октября всех подставит»: синоптики неожиданно изменили прогноз

Метеорологи прогнозируют радикальные изменения погоды на последнюю неделю октября. Ожидается, что эти изменения окажут существенное влияние на регионы России. Погода будет ухудшаться и обостряться, причем эти перемены будут различными для каждой части страны.

На юге России ожидается существенное похолодание, которое начнется с приходом последнего осеннего месяца. Недавно в Краснодарском крае было очень тепло, с температурой до 30 градусов и выше, что необычно для октября. Однако уже в ближайшее время на юге погода изменится. В Краснодаре температура падает до 14-15 градусов и даже ниже, а Сочи ожидают сильные ливни с начала ноября.

В Урале и Сибири ожидаются мощные снегопады на протяжении предстоящей недели. Некоторые из этих регионов уже засыпаны снегом, но начало ноября принесет еще больше осадков. В Екатеринбурге температура временно повысится до плюс трех градусов, но затем упадет до минус 6 градусов, а начиная с 3 ноября на столицу Урала обрушатся сильные снегопады, приводящие к увеличению высоты сугробов.