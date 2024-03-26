«Неделя с 26 марта подло вонзит нож в спину»: синоптики дали новый прогноз

Метеорологи предсказывают кардинальные климатические сдвиги на последней неделе марта.

Эксперты предостерегают о капризах погоды, которые непредсказуемо изменятся несколько раз за неделю, охватывая различные уголки России.

В частности, жителей северо-западного региона ожидает влажная и прохладная погода с частыми осадками, особенно акцентируется внимание на Санкт-Петербурге, где столбики термометров упадут до +3C. Ситуация на Урале и в Сибири представляет собой контрастный сценарий. Екатеринбург временно окутает тепловая волна с показателями до +10C, которая резко сменится на мороз. А Новосибирск первым столкнется с похолоданием, затем в середине недели температура взлетит до +7...+8C, но к завершению марта температурные показатели снова упадут до отметки -5C. Эти прогнозы призваны подготовить граждан к переменчивой погоде и позволить им адаптироваться к нестабильным климатическим условиям, сообщили в PRIMPRESS.