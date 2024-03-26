Новости России
· Ульяна Сенько

«Неделя с 26 марта подло вонзит нож в спину»: синоптики дали новый прогноз

«Неделя с 26 марта подло вонзит нож в спину»: синоптики дали новый прогноз

catalog-photo.ru

Подписаться в Telegram

Метеорологи предсказывают кардинальные климатические сдвиги на последней неделе марта.

Эксперты предостерегают о капризах погоды, которые непредсказуемо изменятся несколько раз за неделю, охватывая различные уголки России.

В частности, жителей северо-западного региона ожидает влажная и прохладная погода с частыми осадками, особенно акцентируется внимание на Санкт-Петербурге, где столбики термометров упадут до +3C. Ситуация на Урале и в Сибири представляет собой контрастный сценарий. Екатеринбург временно окутает тепловая волна с показателями до +10C, которая резко сменится на мороз. А Новосибирск первым столкнется с похолоданием, затем в середине недели температура взлетит до +7...+8C, но к завершению марта температурные показатели снова упадут до отметки -5C. Эти прогнозы призваны подготовить граждан к переменчивой погоде и позволить им адаптироваться к нестабильным климатическим условиям, сообщили в PRIMPRESS.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Интересное в Казани

5 часов назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»

дезинфекция подольска от тараканов и клопов

Новости Казани

21 час назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Интересное в Казани

3 дня назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

переплет книги цены ремонт книг в Москве

Новости Татарстана

23 часа назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Татарстана

5 часов назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Казани

день назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Новости Казани

3 часа назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

7 часов назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок
Лонгриды
3 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

час назад

В Набережных Челнах будут производить антивандальные покрытия

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане откроют Республиканскую школу по гольфу

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане объявили о создании индустриального парка «Тура 2.0»

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан попал в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
6 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанским водителям напомнили о мерах безопасности в грядущую непогоду

Новости Татарстана

5 часов назад

Рустаму Минниханову представили нового военкома Татарстана

Новости Татарстана

7 часов назад

Из-за коммунальной аварии в Татарстане без тепла остались детсады и школы
Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.
Интересное в Казани
4 дня назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.