«Неделя с 25 марта подло вонзит нож в спину». Синоптики дали неожиданный прогноз

Метеорологи предсказывают значительные климатические перепады в последнюю неделю марта по всей России, что может принести нестабильную погоду в различных регионах.

Согласно прогнозам службы Gismeteo, жители страны столкнутся с рядом неожиданных погодных изменений, которые будут меняться от одной крайности к другой в течение всей недели.

На северо-западе ожидаются ежедневные осадки и понижение температур, причем в Санкт-Петербурге воздух может остыть до +3°C, сопровождаемый дождями до конца месяца. Тем временем, в Екатеринбурге предвидится резкий рост температуры до +10°C, за которым последует не менее стремительное падение до 0°C, и даже до -6°C ночью.

В Новосибирске погода также демонстрирует кардинальные перепады: после заметного похолодания до -3°C, регион встретит самые теплые дни года с температурой до +7...+8°C, но к концу марта температура вновь упадет до -5°C. Эти погодные капризы требуют особого внимания от жителей, чтобы адекватно подготовиться к быстро меняющимся условиям.