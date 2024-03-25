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· Ульяна Сенько

«Неделя с 25 марта подло вонзит нож в спину». Синоптики дали неожиданный прогноз

«Неделя с 25 марта подло вонзит нож в спину». Синоптики дали неожиданный прогноз

kartin.papik.pro

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Метеорологи предсказывают значительные климатические перепады в последнюю неделю марта по всей России, что может принести нестабильную погоду в различных регионах.

Согласно прогнозам службы Gismeteo, жители страны столкнутся с рядом неожиданных погодных изменений, которые будут меняться от одной крайности к другой в течение всей недели.

На северо-западе ожидаются ежедневные осадки и понижение температур, причем в Санкт-Петербурге воздух может остыть до +3°C, сопровождаемый дождями до конца месяца. Тем временем, в Екатеринбурге предвидится резкий рост температуры до +10°C, за которым последует не менее стремительное падение до 0°C, и даже до -6°C ночью.

В Новосибирске погода также демонстрирует кардинальные перепады: после заметного похолодания до -3°C, регион встретит самые теплые дни года с температурой до +7...+8°C, но к концу марта температура вновь упадет до -5°C. Эти погодные капризы требуют особого внимания от жителей, чтобы адекватно подготовиться к быстро меняющимся условиям.

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