Новости России
· Алина Алмакаева

Неделя с 18 сентября будет сумасшедшей: синоптики резко поменяли прогноз

Неделя с 18 сентября будет сумасшедшей: синоптики резко поменяли прогноз

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Синоптики рассказали о радикальных климатических изменениях на предстоящей неделе, начиная с 18 сентября.

Согласно прогнозу погоды от Gismeteo, предпоследняя неделя сентября принесет значительные изменения в погоде во многих регионах России. В некоторых случаях эти изменения будут аномальными. Но иногда погода просто будет выходить из привычного режима.

Например, в центральной части страны скоро ожидается возвращение жары практически до летних показателей. Первая половина сентября уже была очень теплой в Москве и других городах Европейской России. Температура превышала норму на несколько градусов. И по сравнению с прошлым годом разница была впечатляющей.

Следующая неделя обещает быть еще более необычной. В столице температура поднимется до 24 градусов к концу сентября и будет удерживаться на этом уровне несколько дней подряд, радуя туристов и местных жителей.

Однако в других областях изменения будут не такими радостными. Синоптики предупреждают, что в Сибири скоро придет холодная волна, которая понизит температуру до минимума за последние несколько месяцев. Например, в Новосибирске ближе к концу недели ожидается всего 14 градусов тепла, а в Томске дневные показатели будут составлять всего 10-12 градусов.

Самая низкая температура скоро будет достигнута и в Санкт-Петербурге. В понедельник термометры опустятся до 14 градусов, что будет самым холодным днем в Северной столице за последнее время. В середине недели погода улучшится, но в четверг на город на Неве обрушатся сильные ливни, как это уже было недавно. Однако после этого солнце снова появится, а воздух начнет прогреваться до 25 градусов.

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