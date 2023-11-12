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· Алина Алмакаева

«Неделя с 13 ноября даст всем прикурить»: синоптики резко изменили прогноз

«Неделя с 13 ноября даст всем прикурить»: синоптики резко изменили прогноз

vsegda-pomnim.com

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Неделя, начиная с 13 ноября, принесет значительные изменения погоды. Многие регионы перейдут в новый климатический период, который сопровождается существенными изменениями. Прогнозы от специалистов Gismeteo говорят о радикальных переменах погоды в нескольких крупных частях страны. Например, жители регионов Урала уже предупреждены о начале нового погодного периода.

Согласно сообщениям метеорологов, первая половина недели на Урале будет омрачена постоянными осадками, которые будут идти в виде мокрого снега. В Екатеринбурге мокрые снегопады ожидаются с 13 ноября и продлятся почти до конца рабочей недели. Однако дневная температура все еще будет держаться выше нуля.

Однако во второй половине недели ситуация резко изменится, и столицу Урала охватят низкие температуры, ознаменовав переход к зимним климатическим условиям. Температура понизится до минус двух, а затем до минус семи градусов. В то же время будет солнечно.

Середина ноября обещает стабильные минусовые температуры в регионах Сибири. Например, в Новосибирске температура будет колебаться от плюс двух до плюс четырех градусов в течение большей части недели. Вместе с этим следует ожидать мокрый снег и дождь. С 18 ноября температура начнет падать ниже нуля, и морозы будут только усиливаться с каждым днем.

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