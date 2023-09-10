«Неделя с 11 сентября нас всех шокирует». Синоптики резко изменили прогноз

Специалисты в области метеорологии прогнозируют серьезное изменение погоды на этой неделе, начиная с 11 сентября. Согласно их суждениям, во многих регионах России скоро начнется новый климатический период, и это будет настоящим испытанием для людей, передает PRIMPRESS.

Метеорологи объявили о серьезных изменениях в погоде, которые произойдут уже в середине сентября в нескольких частях страны. Кроме того, некоторые из этих изменений будут длительными.

Например, в ближайшие дни ожидается значительное изменение погоды в Сибири. В выходные дни в сибирских регионах снова стало тепло, и дожди прекратились, но уже с вторника туда вернутся продолжительные дожди, которые будут продолжаться почти каждый день до конца сентября, согласно прогнозам метеорологов.

Кроме обильных дождей, стоит ожидать и существенного похолодания. На середину недели в Новосибирске дневные температуры снизятся на семь градусов, а ночью ожидается понижение до восьми-девяти градусов. Таким образом, прохладная осень окончательно займет свое место, и теплые дни уже не вернутся.

Улучшение погоды также ожидается на европейской части России, начиная с 11 сентября. Большинство регионов страны ощутят приятное потепление, однако с этим изменением погоды следует ожидать и неприятности.

Например, после краткосрочного похолодания, которое пришлось на выходные, южные регионы России снова потеплеют через несколько дней. В Краснодаре температура поднимется до 27 градусов. Но вместе с тем, с 13 по 16 сентября в регионе ожидаются сильные ливни, а в четверг они будут сопровождаться грозами.