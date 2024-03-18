«Неделя начнется с настоящего климатического кошмара»: синоптики сказали, что произойдет уже во вторник, 19 марта

Метеорологи из Gismeteo выдали экстренное предупреждение о предстоящих значительных погодных изменениях в России, начиная с 19 марта. Ожидаются необычные климатические условия в различных регионах страны, которые могут привести к резким перепадам температур и атмосферным явлениям.

В частности, жители Юга Дальнего Востока столкнутся с неожиданными погодными изменениями. После относительно холодного начала марта в Приморье температура взлетит до рекордных высот к концу рабочей недели. Однако во Владивостоке в выходные температура резко упадет, и город окутает мокрый снегопад при сильных порывах ветра.

В Сибири ситуация будет развиваться иначе: в Новосибирске после затяжной зимы ожидается резкое потепление, но это радостное событие будет омрачено снегопадом и смесью снега с дождем в выходные, что создаст трудности для передвижения.

На контрасте с этим, европейская часть России встретит выходные аномальным теплом. В Москве солнце будет ярко светить, и температура достигнет 8-9 градусов выше нуля, тогда как Санкт-Петербург ожидает сильный ветер с дождем при температуре свыше 10 градусов. Эти погодные условия представляют собой вызов как для граждан, так и для служб, отвечающих за поддержание нормального функционирования инфраструктуры в таких условиях.