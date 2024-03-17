«Неделя начнется с настоящего климатического кошмара»: синоптики сказали, что произойдет уже в понедельник, 18 марта

Синоптики дали предупреждение о значительных изменениях в климате, которые ожидаются в предстоящие выходные, 16 и 17 марта. Во многих регионах метеорологи прогнозируют настоящий погодный апокалипсис, который будет характеризоваться резкими и быстрыми изменениями. Данную информацию распространило агентство Primpress.

В соответствии с прогнозом синоптиков от Gismeteo, ближайшие выходные середины марта будут сопровождаться радикальными изменениями погоды во многих регионах России. Конец недели принесет значительные изменения в сравнении с будним днем. Почти повсюду ожидается климатическая необычность.

К примеру, значительные изменения погоды ожидаются на Юге Дальнего Востока. Март начался с достаточно холодной погоды в Приморье, но в последние дни температура сильно повысилась, и к концу рабочей недели ожидается установка рекордно высоких показателей.

Однако выходные дни принесут за собой климатический ужас. Во Владивостоке после плюс девяти градусов в пятницу температура резко снизится до плюс одного, а ночью ожидается минус два градуса. В столице региона начнется мокрый снегопад, а скорость ветра достигнет 23 метров в секунду.

В Сибири показатели погоды будут двигаться в противоположную сторону, но без происшествий не обойдется. В Новосибирске, где зима еще не закончилась и продолжает держаться слабый мороз, 17 марта значительно потеплеет: термометры покажут плюсовую температуру. Однако в субботу на столицу региона обрушится снегопад, а в последний день недели будет идти смесь из снега и дождя, что усложнит ситуацию на дорогах и тротуарах.

Европейская часть России, напротив, ожидает аномальное тепло в выходные. В Москве будет светить яркое солнце, а температура воздуха поднимется до плюс 8-9 градусов. В то же время, на Петербург будет обрушиваться сильный дождь с ветром, хотя термометры будут показывать более 10 градусов.