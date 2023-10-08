Новости России
· Алина Алмакаева

Небо воплотит мечты и планы: кого из знаков зодиака озолотит Вселенная в 2024 году

Небо воплотит мечты и планы: кого из знаков зодиака озолотит Вселенная в 2024 году

pulse.mail.ru

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Грядущий 2024 год обещает явиться исключительно прибыльным для тех, кто родился под знаком Тельца. Первые перемены намечаются на рабочих местах, где, возможно, вас ожидает повышение или заманчивое предложение о более высокой заработной плате. Каким бы образом это ни случилось, только вы будете в выигрыше, поскольку ваш доход резко возрастет - об этом заверила всемирно признанная российская предсказательница и ведущая Василиса Володина.

Астральные силы поддержат вас в осуществлении мечт и планов: узнайте, кто из знаков Зодиака будет окрылен Вселенной в 2024 году. Наступает наиболее благоприятный момент для осуществления ваших желаний и целей. Главное - определиться с четкими желаниями, а они точно сбудутся. Высшие силы щедро одарят вас удачей, которая поможет вам преодолеть самые сложные препятствия на вашем пути.

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