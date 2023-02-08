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"Небеса проследят, чтобы сделали правильный шаг": Тамара Глоба назвала, кому в 2023 году ждать невероятного фарта

"Небеса проследят, чтобы сделали правильный шаг": Тамара Глоба назвала, кому в 2023 году ждать невероятного фарта

Фото: ezoterkin.ru

Популярный астролог Тамара Глоба в прогнозе выделила один знак Зодиака, которому стоит ждать не только белой полосы, но и фантастического фарта в 2023 году.

Овен
Овен - вот счастливчик, для которого год, хоть и начался трудно, далее будет только успешным. Тамара Глоба отметила двойственность событий для Овнов. С одной стороны, жизнь бросит вызовы, с другой - Овны их преодолеют, станут сильнее, запрепят свои лидерские позиции и закалятся.

К весне появятся реальные шансы зарабатывать больше, чем сейчас. Особенно повезет Овнам, занятым интеллектуальным трудом.

Все проекты, которые казались неперспективными, в итоге дадут свои щадрые плоды. Небеса словно будут вести Овнов за руку, помогая им выбирать верные шаги.

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