"Небеса проследят, чтобы сделали правильный шаг": Тамара Глоба назвала, кому в 2023 году ждать невероятного фарта

Популярный астролог Тамара Глоба в прогнозе выделила один знак Зодиака, которому стоит ждать не только белой полосы, но и фантастического фарта в 2023 году.

Овен

Овен - вот счастливчик, для которого год, хоть и начался трудно, далее будет только успешным. Тамара Глоба отметила двойственность событий для Овнов. С одной стороны, жизнь бросит вызовы, с другой - Овны их преодолеют, станут сильнее, запрепят свои лидерские позиции и закалятся.

К весне появятся реальные шансы зарабатывать больше, чем сейчас. Особенно повезет Овнам, занятым интеллектуальным трудом.

Все проекты, которые казались неперспективными, в итоге дадут свои щадрые плоды. Небеса словно будут вести Овнов за руку, помогая им выбирать верные шаги.

