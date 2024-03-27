Метеорологи России выпустили предупреждение о надвигающейся погодной аномалии, которая ожидается на этой неделе по всей стране. Ожидается, что некоторые регионы столкнутся с экстремальными осадками в виде дождя и снега.

В Казани, столице Татарстана, на этой неделе предсказывается до 36,6 миллиметров осадков, что почти достигает обычной мартовской нормы. Особенно интенсивные осадки ожидаются 27 марта, когда предвидится выпадение до 35,2 миллиметров снега и дождя. Также прогнозируется, что дневные температуры колеблются от +3 до +9 градусов, а ночные могут опускаться до -4 градусов, создавая сложные условия на дорогах.

В Санкт-Петербурге погодные условия будут более мягкими, но ожидаемые осадки все же могут вызвать беспокойство среди горожан. Температурный режим ожидается в пределах от 0 до +12 градусов в течение недели.

Москвичи и жители Московской области почувствуют признаки приближающейся весны, поскольку существенных осадков не предвидится, а дождь ожидается только в пятницу, 29 марта. Температура воздуха будет держаться на плюсовых отметках, предвещая мягкое наступление весеннего периода.