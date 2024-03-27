Новости России
· Ульяна Сенько

Небеса буквально развернутся: синоптики прогнозируют рекордные дожди со снегом уже на этой неделе

Небеса буквально развернутся: синоптики прогнозируют рекордные дожди со снегом уже на этой неделе

ru24.net

Подписаться в Telegram

Метеорологи России выпустили предупреждение о надвигающейся погодной аномалии, которая ожидается на этой неделе по всей стране. Ожидается, что некоторые регионы столкнутся с экстремальными осадками в виде дождя и снега.

В Казани, столице Татарстана, на этой неделе предсказывается до 36,6 миллиметров осадков, что почти достигает обычной мартовской нормы. Особенно интенсивные осадки ожидаются 27 марта, когда предвидится выпадение до 35,2 миллиметров снега и дождя. Также прогнозируется, что дневные температуры колеблются от +3 до +9 градусов, а ночные могут опускаться до -4 градусов, создавая сложные условия на дорогах.

В Санкт-Петербурге погодные условия будут более мягкими, но ожидаемые осадки все же могут вызвать беспокойство среди горожан. Температурный режим ожидается в пределах от 0 до +12 градусов в течение недели.

Москвичи и жители Московской области почувствуют признаки приближающейся весны, поскольку существенных осадков не предвидится, а дождь ожидается только в пятницу, 29 марта. Температура воздуха будет держаться на плюсовых отметках, предвещая мягкое наступление весеннего периода.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

обработка от тараканов холодным туманом

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

ремонт iphone с выездом на дом в Москве

Новости Татарстана

день назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Казани

день назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс
Новости Казани
день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

18 минут назад

В Казани на День Победы потратят 41,8 млн рублей

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Казани

48 минут назад

В Казани за ночь выпала месячная норма осадков

Автоновости Казани и Мира

час назад

Проекты каркасных домов

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
4 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

час назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Новости Татарстана

2 часа назад

«Автодор» порекомендовал водителям не ездить по трассе М-12

Новости Казани

3 часа назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ
Селективный аромат акцентирует индивидуальность: казанцам рассказали как правильно подобрать парфюм
Интересное в Казани
6 дней назад

Селективный аромат акцентирует индивидуальность: казанцам рассказали как правильно подобрать парфюм