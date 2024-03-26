Небеса буквально развернутся: синоптики предсказали рекордные дожди со снегом в ближайшие дни

Метеорологи выдают экстренное предупреждение о беспрецедентных погодных условиях для регионов России на ближайшую неделю. Ожидается, что в некоторых областях страны надвигаются интенсивные осадки в виде дождя и снега.

В Казани предвидится выпадение значительного количества осадков — около 19,5 мм, что составляет приблизительно половину месячной нормы для марта. Особенно интенсивные осадки прогнозируются на среду, 27 марта, когда ожидается до 17 мм смешанных дождя и снега. Температурные показатели будут варьироваться от +3 до +9 градусов днем и опускаться до -4 ночью, создавая сложные условия для передвижения по городу.

В Санкт-Петербурге погода обещает быть менее переменчивой, но дожди и снег, идущие несколько дней подряд, также затронут жителей города. Температура воздуха останется выше нуля, колеблясь от 0 до +12 градусов на протяжении недели.

Москвичи и жители Подмосковья встретят более мягкую погоду, приближающуюся к весенним условиям, без прогнозируемых снегопадов, а дождь ожидается только в пятницу, 29 марта. Температура как днем, так и ночью будет оставаться в плюсовой зоне, даря ощущение наступления весны.