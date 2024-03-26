Новости России
· Ульяна Сенько

Небеса буквально развернутся: синоптики предсказали рекордные дожди со снегом в ближайшие дни

Небеса буквально развернутся: синоптики предсказали рекордные дожди со снегом в ближайшие дни

pxhere.com

Подписаться в Telegram

Метеорологи выдают экстренное предупреждение о беспрецедентных погодных условиях для регионов России на ближайшую неделю. Ожидается, что в некоторых областях страны надвигаются интенсивные осадки в виде дождя и снега.

В Казани предвидится выпадение значительного количества осадков — около 19,5 мм, что составляет приблизительно половину месячной нормы для марта. Особенно интенсивные осадки прогнозируются на среду, 27 марта, когда ожидается до 17 мм смешанных дождя и снега. Температурные показатели будут варьироваться от +3 до +9 градусов днем и опускаться до -4 ночью, создавая сложные условия для передвижения по городу.

В Санкт-Петербурге погода обещает быть менее переменчивой, но дожди и снег, идущие несколько дней подряд, также затронут жителей города. Температура воздуха останется выше нуля, колеблясь от 0 до +12 градусов на протяжении недели.

Москвичи и жители Подмосковья встретят более мягкую погоду, приближающуюся к весенним условиям, без прогнозируемых снегопадов, а дождь ожидается только в пятницу, 29 марта. Температура как днем, так и ночью будет оставаться в плюсовой зоне, даря ощущение наступления весны.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Интересное в Казани

5 часов назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»

вызвать службу дезинфекции максимально

Новости Казани

21 час назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Интересное в Казани

3 дня назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

сколько стоят вязаные игрушки в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

23 часа назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Татарстана

5 часов назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Казани

день назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Новости Казани

3 часа назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

7 часов назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок
Лонгриды
3 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

час назад

В Набережных Челнах будут производить антивандальные покрытия

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане откроют Республиканскую школу по гольфу

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане объявили о создании индустриального парка «Тура 2.0»

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан попал в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
6 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанским водителям напомнили о мерах безопасности в грядущую непогоду

Новости Татарстана

5 часов назад

Рустаму Минниханову представили нового военкома Татарстана

Новости Татарстана

7 часов назад

Из-за коммунальной аварии в Татарстане без тепла остались детсады и школы
Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.
Интересное в Казани
4 дня назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.