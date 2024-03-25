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· Ульяна Сенько

Небеса буквально развернутся: синоптики предсказали рекордные дожди со снегом уже на этой неделе

Небеса буквально развернутся: синоптики предсказали рекордные дожди со снегом уже на этой неделе

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Синоптики предупреждают граждан Российской Федерации о климатическом кошмаре, который начнется уже на этой неделе.

Специалисты прогнозируют начало сумасшедших дождей и снегопадов в некоторых регионах нашей страны.

В столице Республики Татарстан в продолжение текущей недели ожидается 19,5 миллиметров осадков, что равно почти половине месячной мартовской нормы. При этом самым «жутким» днем станет среда, 27 числа, так как именно в этот день выпадет львиная доля снега, перемешанного с дождем, а именно 17 миллиметров. Вместе с тем температура воздуха днем будет равна от плюс 3 до плюс 9 градусов, а ночью будет опускаться до минус 4, что станет причиной образования крайне неудобных и опасных условий на дорогах и тротуарах.

В Санкт-Петербурге погодные условия на текущей неделе будут менее капризными, однако осадки в виде дождя и снега, которые будут идти три дня подряд, также побеспокоят жителей Северной столицы России. Столбики термометров не будут опускаться ниже нуля ни в дневное, ни в ночное времена, колебаться же они будут до конца недели от 0 до плюс 12 градусов.

Жители Москвы и Московской области уже в полной мере начнут наслаждаться наступлением весны, так как снега на названных территориях не прогнозируется, а дождь пройдет только в пятницу, 29 марта. Вместе с тем температура воздуха и днем и ночью будет плюсовой.

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