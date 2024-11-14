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Не заправляйтесь на них никогда, иначе машине конец: озвучены АЗС с самым некачественным бензином

В рамках национальной инициативы по повышению с...

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В рамках национальной инициативы по повышению стандартов качества бензина, Роскачество совместно с Росстандартом выбрали Владимирскую область для проведения первого этапа масштабного исследования.

Этот регион, известный своими проблемами с качеством топлива, стал отправной точкой для серии проверок по всей России.

Задача и методика проверки

Комиссия провела сбор проб бензина на 55 АЗС, включая стационарные и передвижные, по всей Владимирской области. Исследование проводилось в соответствии с строгими методическими рекомендациями в аккредитованных лабораториях.

Анализ и выводы по маркам бензина

В ходе проверки анализу подверглись продукты таких производителей, как ПАО «Славнефть-ЯНОС», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» и другие. Особенно пристальное внимание было уделено сети АЗС «Магистраль эконом», где выявлен бензин с повышенным содержанием серы. Такое топливо способно ускорить процесс износа двигателя, снижая его надежность и продолжительность службы.

Проблемы в цепочке поставок

Выяснилось, что бензин под маркой «Магистраль эконом» произведен неизвестными производителями. Компании, традиционно работающие с этим брендом, такие как «Рязаньнефтепродукт» и «Славнефть-ЯНОС», заявили о том, что не поставляли бензин этой марки в прошлом году. В связи с этим, было начато полицейское расследование для выяснения всех обстоятельств.

Перспективы на будущее

Проверка во Владимирской области - это только начало обширной программы Роскачества и Росстандарта по контролю качества бензина в России. Цель - не только выявить и устранить существующие проблемы, но и предотвратить возможные будущие нарушения. Это повысит уровень доверия потребителей к качеству топлива и обеспечит защиту их интересов.

Значение для потребителей и экологии

Повышение качества бензина на АЗС напрямую влияет на долговечность автомобильных двигателей и сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу. Это делает инициативу важной не только для автовладельцев, но и для окружающей среды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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