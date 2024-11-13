Не заправляйтесь на них никогда, иначе машине конец: названы АЗС с самым некачественным бензином

Проблема качества топлива в России приобретает все более острый характер. В связи с этим, Роскачество в сотрудничестве с Росстандартом приступило к масштабной проверке бензина.

Методика и область проверок

Специально созданная комиссия провела исследования по всей территории Владимирской области, взяв пробы топлива в 55 точках продаж, включая передвижные автозаправочные станции. Анализы осуществлялись в аккредитованных лабораториях на современном оборудовании.

Анализированные бренды и выводы

Среди проверенных брендов оказались продукты ПАО «Славнефть-ЯНОС», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» и других производителей. Особенно внимания экспертов привлекла сеть «Магистраль эконом», где было обнаружено топливо с высоким содержанием серы. Несмотря на низкую цену, такой бензин может привести к ускоренному износу двигателя, отмечает портал prochepetsk.ru.

Действия и реакции

«Российская система качества» уведомила производителей о выявленных несоответствиях. Примечательны заявления «Рязаньнефтепродукт» и «Славнефть-ЯНОС», которые сообщили об отсутствии контрактов на поставку топлива для «Магистраль эконом» в 2023 году. В настоящее время выявленные нарушения расследуются полицией.

Перспективы и ожидания

Проверка во Владимирской области — это только начало масштабной инициативы организации, которая следит за качеством товаров и услуг, предоставляемых россиянам, по контролю качества бензина на российском рынке. Данная инициатива направлена на защиту интересов потребителей и обеспечение долговечности автомобильных двигателей. Планируемое расширение проверок на другие регионы позволит улучшить ситуацию с топливом в стране в целом.