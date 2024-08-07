Не вздумайте заваривать эти помои: Роскачество назвал бренды кофе, которые нельзя покупать даже по скидке

Найти "тот самый" кофе на полках супермаркетов – задача не из легких. Роскачество протестировало популярные бренды растворимого сублимированного кофе, чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор.

В лидерах по качеству и безопасности:

Jardin, Jacobs, Nescafe– эти гиганты кофейного рынка подтвердили свою репутацию, показав отличные результаты тестирования.

Ambassador Platinum, "Московская кофейня", "Черная карта"– эти марки также порадовали экспертов соответствием стандартам качества и безопасности.

Подделки не прошли:

Italica, Фаворит, MacCoffee Favorite – эти бренды попали в "черный список". Лабораторные исследования выявили в их составе незаявленные компоненты: цикорий и злаковые культуры. Подобная фальсификация – не только обман потребителя, но и потенциальный риск для здоровья.

Рекомендации покупателям:

Доверяй, но проверяй: Внимательно изучайте этикетку перед покупкой. Состав продукта должен быть прозрачным и понятным.

Выбирайте проверенные бренды:Отдавайте предпочтение маркам, прошедшим проверку независимых организаций, таких как Роскачество.

Не гонитесь за дешевизной:Слишком низкая цена – повод задуматься о качестве продукта.

Помните: качественный кофе – это не только вкус и аромат, но и безопасность для вашего здоровья!