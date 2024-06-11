Не вздумайте сюда приезжать: россияне рассказали, где худшее море на побережье Краснодарского края

С наступлением курортного сезона миллионы туристов стекаются на пляжи Краснодарского края, создавая наплыв на все доступные и, порой, недоступные места для отдыха. В этой связи многие задаются вопросом: где можно найти чистое море, удобный заход в воду и относительную уединенность?

Сегодня мы обратим внимание не на идеальные места для отдыха, а на те локации, которые по мнению туристов оставляют желать лучшего, о которых сообщает ngnovoros.

Неприглядная сторона Адлера

Туристы часто выражают недовольство по поводу адлерских пляжей, отмечая их главные минусы: грязь, загрязнение и перенаселенность.

«Прошлым летом море было загрязнено, и вонючий ручей тек прямо в него. Все заболели ротавирусом, включая нас. Дети тошнили прямо на улицах. Дорога к морю была без тротуаров, приходилось уступать дорогу автомобилям,» — рассказывает один из отдыхающих.

Проблемы в Анапе

В Анапе отмечают цветение моря и неудовлетворительное состояние сервиса и санитарии.

«Море цвело, цены были высокими, а сервиса как такового не было. Ротавирус, за ним ОРВИ у детей. В отелях не было врачей. Питание было как в столовой, хотя заведение позиционировалось как ресторан,» — делится впечатлениями Ольга.

Геленджик не оправдывает ожиданий

Ситуация в Геленджике также оставляет желать лучшего, особенно в части чистоты воды и состояния пляжей.

«Когда мы вернулись из Геленджика, были в шоке от состояния моря у отеля. Пирс в центре бухты не спасал ситуацию — море было загрязнено. Водоросли начинались прямо от берега, и мой младший сын отказывался заходить в воду,» — жалуется Марина из Ростова-на-Дону.

Москвич Артем поделился своими впечатлениями: «В июле прошлого года в море плавали пластиковые отходы, доски, бутылки, ветки и многое другое. Можно было легко пораниться о мусор. Больше в Геленджик не поеду.»

Такие отзывы подчеркивают важность выбора курортной зоны для отдыха и необходимость более тщательного контроля за чистотой и экологическим состоянием пляжей.