Не вздумайте ругаться и просить денег: что нельзя делать 18 января, чтобы не нажить несчастья

Наши предки верили, что события в определенный день могут рассказать, что ждет их в будущем. А также до наших дней дошли сведения и том, что категорически запрещается делать 18 января, чтобы не привлечь в свою жизнь несчастья.

Согласно народному календарю, если вечером 18 января наблюдается звездное небо, то можно ожидать хороший урожай хлеба, гороха и приплода овец. Однако, следует быть готовым к наступлению морозов.

Если ночью звезды не видны, то можно предвидеть скудный урожай грибов.

В случае снежной бури, следующее лето будет плодотворным для пчел и медопроизводства.

Если дует сильный южный ветер, летом можно ожидать много гроз.

Когда на деревьях много снега, можно ожидать обильный урожай плодов и меда.

Также погода в Крещенский сочельник будет схожей с погодой на Масленицу.

18 января также подходящий момент, чтобы привести свое жилище в порядок, заняться стиркой и уборкой.

В этот вечер особенно популярны гадания. В прошлом, именно в Крещенский сочельник устраивались колядки, чтобы попросить совета у высших сил на будущее.

Предкам верилось, что если загадать желание при появлении первой звезды на улице, оно обязательно сбудется.

Также стоит обратить внимание на свои сны, так как в эту ночь они считаются пророческими и могут предсказать грядущие события.

Те, кто родился 18 января, будут выделяться смелостью, упорством, амбициозностью и находчивостью.

В этот день категорически запрещается спорить, ругаться и проявлять негативные эмоции или агрессию. Особенно это важно, когда вы идете набрать святую воду, так как она может потерять свою силу.

Если в доме происходят ссоры и конфликты, можно привлечь нечистую силу в свое жилище.

Также после заката солнца не стоит убираться в доме, чтобы не обидеть и не прогнать домового. В противном случае, ваш дом может лишиться защиты от темных сил, что грозит разрушением и запустением.

Вместе с тем важно следовать определенным правилам: не употреблять пищу животного происхождения и избегать четного количества блюд на столе. Нарушение этих правил может привлечь неприятности и беды в вашу жизнь.

Просить или давать взаймы деньги 18 января – приглашение бедности. Однако, нельзя отказывать в помощи тому, кто просит иной вид помощи, особенно если это просьба дать воды.

