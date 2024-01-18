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· Ульяна Сенько

Не вздумайте ругаться и просить денег: что нельзя делать 18 января, чтобы не нажить несчастья

Не вздумайте ругаться и просить денег: что нельзя делать 18 января, чтобы не нажить несчастья

krasivoe-foto.ru

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Наши предки верили, что события в определенный день могут рассказать, что ждет их в будущем. А также до наших дней дошли сведения и том, что категорически запрещается делать 18 января, чтобы не привлечь в свою жизнь несчастья.

  • Согласно народному календарю, если вечером 18 января наблюдается звездное небо, то можно ожидать хороший урожай хлеба, гороха и приплода овец. Однако, следует быть готовым к наступлению морозов.
  • Если ночью звезды не видны, то можно предвидеть скудный урожай грибов.
  • В случае снежной бури, следующее лето будет плодотворным для пчел и медопроизводства.
  • Если дует сильный южный ветер, летом можно ожидать много гроз.
  • Когда на деревьях много снега, можно ожидать обильный урожай плодов и меда.
  • Также погода в Крещенский сочельник будет схожей с погодой на Масленицу.
  • 18 января также подходящий момент, чтобы привести свое жилище в порядок, заняться стиркой и уборкой.
  • В этот вечер особенно популярны гадания. В прошлом, именно в Крещенский сочельник устраивались колядки, чтобы попросить совета у высших сил на будущее.
  • Предкам верилось, что если загадать желание при появлении первой звезды на улице, оно обязательно сбудется.
  • Также стоит обратить внимание на свои сны, так как в эту ночь они считаются пророческими и могут предсказать грядущие события.
  • Те, кто родился 18 января, будут выделяться смелостью, упорством, амбициозностью и находчивостью.
  • В этот день категорически запрещается спорить, ругаться и проявлять негативные эмоции или агрессию. Особенно это важно, когда вы идете набрать святую воду, так как она может потерять свою силу.
  • Если в доме происходят ссоры и конфликты, можно привлечь нечистую силу в свое жилище.
  • Также после заката солнца не стоит убираться в доме, чтобы не обидеть и не прогнать домового. В противном случае, ваш дом может лишиться защиты от темных сил, что грозит разрушением и запустением.
  • Вместе с тем важно следовать определенным правилам: не употреблять пищу животного происхождения и избегать четного количества блюд на столе. Нарушение этих правил может привлечь неприятности и беды в вашу жизнь.
  • Просить или давать взаймы деньги 18 января – приглашение бедности. Однако, нельзя отказывать в помощи тому, кто просит иной вид помощи, особенно если это просьба дать воды.

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