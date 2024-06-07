«Не вздумайте покупать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал три марки, которые в черном списке

Чай является вторым по популярности напитком в России после кофе. Рынок предлагает широкий выбор чая, качество которого сильно разнится, что напрямую влияет на вкус напитка и здоровье его потребителей.

Отчет Росконтроля о качестве чая:

Согласно последним итогам исследований Росконтроля, качество чая на рынке варьируется от превосходного до совершенно неприемлемого. Продукт под названием «Бета-чай. Королевское качество» выделяется среди прочих и получил всероссийский знак качества. В список рекомендованных также входят такие бренды, как Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский», по данным издания pg11.

Продукция, которую следует избегать:

Однако не все чаи заслуживают внимания покупателя. Определенные сорта зеленого чая из Шри-Ланки и Ленинградской области показали превышение уровней плесени, что выходит за рамки допустимых стандартов. Проблемы также были выявлены в черных чаях из московских магазинов, включая присутствие черешков.

Рекомендации по выбору чая:

При выборе чая стоит обратить внимание не только на происхождение, но и на репутацию марки. Отзывы покупателей и экспертные рекомендации могут помочь определить наилучший вариант. Важность упаковки также не следует недооценивать, так как она защищает содержимое от влаги и прочих внешних воздействий.

Значение качественного чая для здоровья:

Выбирая качественный чай, вы не только улучшаете вкус напитка, но и способствуете своему здоровью благодаря содержащимся в чае антиоксидантам. Результаты исследований Росконтроля подтверждают необходимость сознательного подхода к выбору безопасных и высококачественных продуктов.

Эти советы помогут вам получать удовольствие от каждой чашки чая, уверенно зная, что ваш выбор положительно сказывается на вкусе и здоровье.