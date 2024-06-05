«Не вздумайте покупать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал 3 марки, которые в черном списке

Чай, безусловно, один из любимых напитков россиян, уступающий популярностью разве что кофе. Однако на рынке встречается чай самого разного качества, и правильный выбор может существенно повлиять на удовольствие от его употребления и на здоровье.

Исследование Росконтроля:

Недавние тесты, проведенные Росконтролем, показали, что качество чая может варьироваться от отличного до неприемлемого. Примером качественного продукта стал чай «Бета-чай. Королевское качество», получивший всероссийский знак качества. Среди других достойных упоминания брендов оказались Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский», сообщает pg11.ru.

Продукция для избегания:

Некоторые чаи, однако, не оправдали ожиданий. Особенно это касается зеленых чаев из Шри-Ланки и Ленинградской области, где обнаружено существенное превышение допустимого уровня плесени. Также критике подвергся черный чай московской сети супермаркетов с черешками и грубо измельченными листьями в составе.

Советы по выбору чая:

Выбирая чай, важно обращать внимание на происхождение и производителя. Отзывы покупателей и экспертные рекомендации могут стать надежным ориентиром в мире чайных изысков. Упаковка играет не последнюю роль: она должна обеспечивать герметичность и защиту от внешних воздействий.

Результаты анализа Росконтроля подчеркивают значимость информированного выбора в категории чайных продуктов. Качественный чай не только украшает стол и улучшает настроение, но и способствует здоровью, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Важно учитывать рекомендации экспертов и выбирать проверенные бренды для гарантии безопасности и удовольствия от каждой чашки напитка.