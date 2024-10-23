«Не вздумайте покупать, даже со скидкой в 90%»: в Роскачестве озвучили марки сыра, которые не стоит брать даже по акции

Эксперты Роскачества провели детальное исследование одного из самых востребованных продуктов среди россиян — голландского сыра. Результаты проверки показали, что далеко не все производители соблюдают стандарты, заменяя молочные жиры вредными для здоровья растительными компонентами.

Как сообщает PRIMPRESS, эти нарушения могут нанести вред здоровью при регулярном употреблении таких продуктов.

Почему именно голландский сыр?

Голландский сыр — один из самых популярных в России продуктов, известный своим насыщенным вкусом и широким применением в кулинарии. Этот вид сыра был выбран для исследования из-за его востребованности на рынке. Однако проверка выявила, что не все производители подходят ответственно к его производству, нарушая установленные стандарты качества.

Проблема с «пальмовым маслом»

Специалисты Роскачества обнаружили, что в некоторых образцах голландского сыра вместо молочных жиров использовались растительные. Эти замены существенно снижают качество продукта и могут быть вредны для здоровья, особенно если их употреблять в больших количествах. Растительные жиры — это недопустимый компонент для сыра, так как он изменяет его пищевую ценность и негативно сказывается на вкусовых качествах.

Чёрный список производителей

По результатам проверки, Роскачество включило в чёрный список изготовителей сыра из вышеупомянутых регионов. Их продукция не соответствует стандартам, поскольку содержит недопустимые ингредиенты. Это значит, что потребители должны быть внимательны при выборе сыра, чтобы не покупать продукт, который может нанести вред здоровью.

Надёжные производители голландского сыра

Несмотря на выявленные нарушения, исследование также показало, что есть производители, которые придерживаются всех норм и стандартов. К безопасным маркам, рекомендованным Роскачеством, относятся:

«Первым делом»

«Красная цена»

«Сыробогатов»

Эти бренды предлагают высококачественный голландский сыр, не содержащий растительных жиров и отвечающий всем требованиям безопасности. Продукция этих производителей прошла проверку и признана безопасной для потребления.

Как выбрать качественный сыр?

При выборе сыра стоит внимательно читать состав на упаковке. Продукт должен содержать исключительно молочные жиры. Кроме того, покупатели могут ориентироваться на результаты исследований Роскачества, чтобы избегать покупки некачественного сыра. Предпочтение стоит отдавать брендам, которые зарекомендовали себя как надёжные и проверенные производители.

Результаты проверки Роскачества показали, что не все производители сыра соблюдают установленные нормы. Нарушения, связанные с использованием растительных жиров, могут представлять опасность для здоровья потребителей. Тем не менее, есть бренды, которые продолжают изготавливать качественный и безопасный сыр, соответствующий государственным стандартам. Покупателям стоит быть внимательными при выборе продуктов и отдавать предпочтение проверенным маркам, чтобы сохранить своё здоровье.