«Не вздумайте покупать, даже со скидкой в 25%»: в Роскачестве назвали марки сыра, от которых лучше держаться подальше

Роскачество провело тщательное исследование качества голландского сыра, активно потребляемого на российском рынке.

В результате проверок выяснилось, что не все производители придерживаются установленных стандартов, а некоторые образцы содержат вредные добавки, вызвавшие общественный резонанс и поставившие под сомнение качество продукции на полках магазинов.

Процедура исследования и критерии оценки

Специалисты Роскачества сфокусировались на анализе голландского сыра из-за его высокой популярности среди российских потребителей. Образцы для анализа были собраны из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Курской области и Ставропольского края. Основное внимание уделялось выявлению фактов замены молочных жиров на растительные, что противоречит государственным стандартам качества.

Выявленные нарушения и региональный список нарушителей

Исследование показало, что некоторые производители использовали в своих сырах растительные жиры вместо обязательных молочных. Это значительное отклонение от стандартов качества вызывает опасения за здоровье потребителей и ставит под угрозу доверие к брендам. Производители из следующих регионов были включены в «черный список» из-за выявленных нарушений:

Ставропольский край

Новосибирская область

Санкт-Петербург

Курская область

Бренды, соответствующие стандартам

Не все изготовители сыра оказались нарушителями. Некоторые бренды успешно прошли проверку Роскачества и доказали, что их изделия соответствуют всем требованиям. Среди них:

«Красная цена»

«Сыробогатов»

«Белебеевский»

«Первым делом»

Эти компании подтвердили высокое качество своих сыров, не используя растительные жиры и соблюдая все нормы производства.

Значение исследования для потребителей

Точность соблюдения стандартов в пищевой промышленности остается критически важной, особенно для продуктов с высокой популярностью, таких как сыр. Замена молочных жиров на растительные не только вводит потребителей в заблуждение, но и может нанести вред здоровью. Роскачество, проводя такие исследования, предоставляет ценную информацию, помогая выбирать продукты, которые действительно безопасны и качественны.

Результаты этого исследования стали важным напоминанием о том, что к выбору продуктов следует подходить осознанно, учитывая возможные риски для здоровья. Рекомендации Роскачества предоставляют необходимые ориентиры для качественного и безопасного питания.