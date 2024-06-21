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«Не вздумайте платить картой»: Роскачество обратилось ко всем жителям России, которые покупают на Wildberries и Ozon

С каждым годом всё больше россиян делают покупки через интернет-магазины такие как «Валберис», AliExpress, «Озон» и другие. Это удобно, быстро и часто выгодно. Однако, увеличение числа таких транзакций неизбежно влечёт за собой рост рисков.

queenofvegan.ru

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С каждым годом всё больше россиян делают покупки через интернет-магазины такие как «Валберис», AliExpress, «Озон» и другие. Это удобно, быстро и часто выгодно. Однако, увеличение числа таких транзакций неизбежно влечёт за собой рост рисков, связанных с безопасностью онлайн-платежей и защитой личных данных.

Распространённые угрозы в онлайн-шопинге

Фишинговые атаки: Мошенники создают поддельные сайты, максимально похожие на настоящие платформы для покупок, чтобы выманить личные данные пользователей.

  1. Взлом личных кабинетов: Слабости в системах безопасности интернет-магазинов могут позволить мошенникам получить доступ к личным и платёжным данным покупателей.
  2. Мошенничество со стороны продавцов: Риски связаны с приобретением подделок или случаями, когда товар не отправляется после оплаты.

Стратегии минимизации рисков

Чтобы обезопасить себя от потенциальных угроз, эксперты предлагают несколько способов:

  • Виртуальные и отдельные карты для покупок: Создание виртуальной карты через банковское приложение позволяет защитить основной счёт, так как данные основной карты не раскрываются. Использование отдельных карт с ограниченным балансом также помогает контролировать расходы и быстро реагировать на несанкционированные списания.
  • Проверка продавца: Перед покупкой важно изучить отзывы о продавце и товаре, чтобы убедиться в его надёжности.
  • Осторожность с ссылками: Не следует переходить по сомнительным ссылкам или вложениям, которые могут быть источником вирусов.
  • Мониторинг транзакций и обновление паролей: Регулярный контроль банковских операций и смена паролей увеличивает защищённость аккаунтов.

В эпоху цифровизации ретейла осознанное отношение к безопасности онлайн-покупок становится не просто мерой предосторожности, а необходимостью. Правильные привычки позволяют избегать финансовых потерь и делают процесс шопинга не только приятным, но и безопасным.

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