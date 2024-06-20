«Не вздумайте платить картой»: Роскачество обратилось ко всем россиянам, которые покупают на Wildberries и Ozon

С увеличением числа покупок через интернет-магазины, такие как «Валберис», AliExpress, «Озон» и другие, россияне все чаще сталкиваются с рисками, связанными с онлайн-шопингом.

На фоне растущей популярности таких платформ, важно обратить внимание на безопасность своих финансов.

Почему важно оставаться настороже?

Мошенники активно ищут способы доступа к финансам пользователей через интернет-магазины, используя различные схемы:

Кража информации: Фишинговые атаки и скимминг могут привести к утечке личной информации.

Взломы аккаунтов: Слабости в защите данных маркетплейсов могут позволить злоумышленникам получить доступ к вашим банковским счетам.

Мошенничество со стороны продавцов: Существует риск приобретения поддельных товаров или не получения товара вовсе.

Как минимизировать риски?

Эксперты советуют использовать отдельные инструменты для совершения интернет-покупок, чтобы оградить свои основные счета от возможных атак:

Виртуальные карты: Их можно легко создать через приложение вашего банка. Они предоставляют возможность совершать покупки, не раскрывая данные основной карты. Отдельные пластиковые карты: Это специальные карты, которые можно оформить для онлайн-покупок, с возможностью контроля за балансом и транзакциями.

Профилактические меры

Контроль за средствами: Пополняйте карту непосредственно перед покупкой, чтобы на счету не оставалось лишних средств.

Проверка продавцов: Всегда изучайте отзывы о продавце и его товарах перед совершением покупки.

Осторожность с ссылками: Избегайте перехода по подозрительным ссылкам, которые могут быть источником вирусов.

Мониторинг транзакций: Постоянно проверяйте банковские операции, чтобы своевременно заметить неавторизованные действия.

Обновление паролей: Регулярная смена паролей увеличивает защищенность ваших аккаунтов.

Онлайн-шопинг предлагает удобство и доступность, однако важно помнить о необходимости защиты своих финансов. Принятие простых мер предосторожности поможет избежать финансовых потерь и сохранить положительный опыт покупок в сети.