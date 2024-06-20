«Не вздумайте платить картой»: Роскачество обратилось ко всем россиянам, которые покупают на Wildberries и Ozon
dgl.ru
С увеличением числа покупок через интернет-магазины, такие как «Валберис», AliExpress, «Озон» и другие, россияне все чаще сталкиваются с рисками, связанными с онлайн-шопингом.
На фоне растущей популярности таких платформ, важно обратить внимание на безопасность своих финансов.
Почему важно оставаться настороже?
Мошенники активно ищут способы доступа к финансам пользователей через интернет-магазины, используя различные схемы:
- Кража информации: Фишинговые атаки и скимминг могут привести к утечке личной информации.
- Взломы аккаунтов: Слабости в защите данных маркетплейсов могут позволить злоумышленникам получить доступ к вашим банковским счетам.
- Мошенничество со стороны продавцов: Существует риск приобретения поддельных товаров или не получения товара вовсе.
Как минимизировать риски?
Эксперты советуют использовать отдельные инструменты для совершения интернет-покупок, чтобы оградить свои основные счета от возможных атак:
- Виртуальные карты: Их можно легко создать через приложение вашего банка. Они предоставляют возможность совершать покупки, не раскрывая данные основной карты.
- Отдельные пластиковые карты: Это специальные карты, которые можно оформить для онлайн-покупок, с возможностью контроля за балансом и транзакциями.
Профилактические меры
- Контроль за средствами: Пополняйте карту непосредственно перед покупкой, чтобы на счету не оставалось лишних средств.
- Проверка продавцов: Всегда изучайте отзывы о продавце и его товарах перед совершением покупки.
- Осторожность с ссылками: Избегайте перехода по подозрительным ссылкам, которые могут быть источником вирусов.
- Мониторинг транзакций: Постоянно проверяйте банковские операции, чтобы своевременно заметить неавторизованные действия.
- Обновление паролей: Регулярная смена паролей увеличивает защищенность ваших аккаунтов.
Онлайн-шопинг предлагает удобство и доступность, однако важно помнить о необходимости защиты своих финансов. Принятие простых мер предосторожности поможет избежать финансовых потерь и сохранить положительный опыт покупок в сети.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань