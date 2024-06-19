«Не вздумайте платить картой»: Роскачество обратилось ко всем, кто покупает на Wildberries и Ozon

С увеличением популярности магазинов в Интернете, таких как Wildberries, AliExpress, «Озон» и другие, российские покупатели все чаще выбирают удобство онлайн-шопинга. Однако, вместе с преимуществами, онлайн-покупки несут и определенные риски. Эксперты подчеркивают, что использование основной банковской карты на маркетплейсах может увеличить вероятность стать жертвой мошенников.

Почему важно быть осторожным?

Мошенники часто целятся в пользователей популярных платформ, стремясь получить доступ к их финансовым средствам через украденные данные аккаунтов.

Возможные угрозы:

Кража данных: Фишинговые атаки и мошеннические схемы могут привести к потере личной информации.

Взломы аккаунтов: Уязвимости в безопасности маркетплейсов могут позволить хакерам получить доступ к вашим банковским данным. Мошенничество со стороны продавцов: Риск приобрести некачественный товар или не получить его вовсе от ненадежных продавцов.

Как защитить свои средства?

Эксперты рекомендуют использовать отдельные финансовые инструменты для интернет-покупок, чтобы минимизировать риски.

Создание безопасного счета для покупок:

Виртуальные карты: Быстро и удобно создаются через онлайн-банкинг, предоставляя дополнительный уровень защиты.

Отдельные пластиковые карты: Их можно оформить в вашем банке специально для онлайн-транзакций.

Основные меры предосторожности:

Ограничивайте средства на карте: Пополняйте баланс непосредственно перед совершением покупок.

Тщательно проверяйте продавцов и товары: Изучайте отзывы и рейтинги.

Избегайте подозрительных ссылок и файлов: Они могут содержать вредоносное ПО.

Контролируйте операции по счету: Регулярно проверяйте историю транзакций.

Обновляйте пароли: Регулярная смена паролей увеличивает безопасность вашего аккаунта.

Онлайн-покупки могут быть удобными и выгодными, но важно помнить о безопасности. Используя отдельный счет для интернет-транзакций, вы значительно снижаете риск финансовых потерь. Будьте бдительны и защищайте свои деньги, сообщает progoroduhta.