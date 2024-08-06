Не вздумайте пить эти выбосы: Роскачество назвал бренды кофе, которые нельзя покупать даже по скидке

Российская организация Роскачество провела глубокое исследование растворимого сублимированного кофе, представленного на рынке. Целью этого анализа было выявление лучших и худших брендов среди известных марок.

Эксперты отправили образцы популярных кофейных марок в аккредитованную лабораторию для тщательного изучения их состава. Анализ включал проверку содержания углеводов, выявление посторонних веществ и поиск вредных примесей.

В результате тестирования шесть торговых марок – Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня» и «Черная карта» – получили высокую оценку за качество и безопасность. Эти бренды признаны безопасными для здоровья и рекомендованы для употребления.

Однако исследование также выявило и несколько проблемных марок. Три популярных бренда растворимого кофе, Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite, попали в неблагоприятный список Роспотребнадзора из-за наличия нежелательных компонентов, таких как цикорий и злаковые, что указывает на подделку.

Роскачество и Роспотребнадзор призывают потребителей быть внимательными при выборе растворимого кофе и рекомендовать ориентироваться на проверенные бренды, чтобы избежать рисков покупки фальсифицированной продукции.