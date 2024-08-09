Не вздумайте пить эти помои: Роскачество озвучило бренды кофе, которые нельзя покупать даже по скидке

В последнее время в России наблюдается возрастающий интерес к качеству продуктов питания, особенно к такому популярному напитку, как растворимый кофе.

Роскачество, организация, занимающаяся проверкой качества продуктов, осуществила тщательное исследование рынка растворимого кофе для выявления соответствия продукции стандартам качества и безопасности.

Методика исследования

Образцы растворимого кофе от ведущих производителей были собраны и отправлены на анализ в сертифицированные лаборатории. Процесс включал проверку содержания углеводов, обнаружение посторонних добавок и тестирование на наличие вредных примесей.

Основные выводы

Как сообщает progorodnn, исследование показало, что шесть брендов — «Жардин», «Якобс», «Нескафе», «Амбасадор платинум», «Московская кофейня» и «Черная карта» — полностью соответствуют стандартам качества. Эти продукты были признаны пригодными для потребления без оговорок.

В то время как некоторые другие марки, включая Italica, Фаворит и MacCoffee, были включены в список недобросовестных производителей Роспотребнадзора из-за наличия в составе цикория и злаков, что является признаком фальсификации.

Советы потребителям

На основе данных исследований Роскачество и Роспотребнадзор убедительно советуют потребителям избегать продукции, которая не прошла необходимые тесты на качество. Рекомендуется придерживаться известных и проверенных брендов, чтобы минимизировать риски для здоровья и гарантировать удовлетворение от продукта.

Повышенный интерес к качественным продуктам питания подчеркивает необходимость информированного выбора, особенно когда речь идет о таких ежедневных товарах, как растворимый кофе. Результаты работы Роскачества предоставляют ценную информацию, которая помогает российским потребителям сделать осознанный выбор в пользу качественных и безопасных продуктов.