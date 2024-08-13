Не вздумайте пить эти помои: Роскачество назвал фирмы кофе, которые нельзя покупать даже по скидке

Роскачество провело масштабное исследование растворимого сублимированного кофе, чтобы помочь покупателям сориентироваться в многообразии брендов и выбрать действительно качественный и безопасный продукт.

Лидеры рейтинга:

Jardin

Jacobs

Nescafe

Ambassador Platinum

"Московская кофейня"

"Черная карта"

Эти марки получили высокие оценки экспертов за соответствие стандартам качества и безопасности.

В "черном списке" оказались:

Italica

Фаворит

MacCoffee Favorite

В составе этих брендов обнаружены посторонние компоненты – цикорий и злаки, что свидетельствует о фальсификации продукта.

Рекомендации Роскачества:

Внимательно читайте состав на упаковке.

Отдавайте предпочтение известным производителям и проверенным торговым точкам.

Не ведитесь на слишком низкую цену – это может быть признаком фальсификата.

Помните, что речь идет о вашем здоровье! Будьте бдительны при выборе продуктов питания.