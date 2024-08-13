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· 16+ · Алина Алмакаева

Не вздумайте пить эти помои: Роскачество назвал фирмы кофе, которые нельзя покупать даже по скидке

Роскачество провело масштабное исследование рас...

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Роскачество провело масштабное исследование растворимого сублимированного кофе, чтобы помочь покупателям сориентироваться в многообразии брендов и выбрать действительно качественный и безопасный продукт.

Лидеры рейтинга:

  • Jardin
  • Jacobs
  • Nescafe
  • Ambassador Platinum
  • "Московская кофейня"
  • "Черная карта"

Эти марки получили высокие оценки экспертов за соответствие стандартам качества и безопасности.

В "черном списке" оказались:

  • Italica
  • Фаворит
  • MacCoffee Favorite

В составе этих брендов обнаружены посторонние компоненты – цикорий и злаки, что свидетельствует о фальсификации продукта.

Рекомендации Роскачества:

Внимательно читайте состав на упаковке.

Отдавайте предпочтение известным производителям и проверенным торговым точкам.

Не ведитесь на слишком низкую цену – это может быть признаком фальсификата.

Помните, что речь идет о вашем здоровье! Будьте бдительны при выборе продуктов питания.

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