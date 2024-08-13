Не вздумайте пить эти помои: Роскачество назвал фирмы кофе, которые нельзя покупать даже по скидке
Роскачество провело масштабное исследование растворимого сублимированного кофе, чтобы помочь покупателям сориентироваться в многообразии брендов и выбрать действительно качественный и безопасный продукт.
Лидеры рейтинга:
- Jardin
- Jacobs
- Nescafe
- Ambassador Platinum
- "Московская кофейня"
- "Черная карта"
Эти марки получили высокие оценки экспертов за соответствие стандартам качества и безопасности.
В "черном списке" оказались:
- Italica
- Фаворит
- MacCoffee Favorite
В составе этих брендов обнаружены посторонние компоненты – цикорий и злаки, что свидетельствует о фальсификации продукта.
Рекомендации Роскачества:
Внимательно читайте состав на упаковке.
Отдавайте предпочтение известным производителям и проверенным торговым точкам.
Не ведитесь на слишком низкую цену – это может быть признаком фальсификата.
Помните, что речь идет о вашем здоровье! Будьте бдительны при выборе продуктов питания.
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