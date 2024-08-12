Не вздумайте пить эти помои: Роскачество назвал бренды кофе, которые вообще нельзя покупать даже по скидке
Найти "свой" кофе – задача не из легких, особенно учитывая многообразие ассортимента на прилавках. Роскачество провело масштабное исследование растворимого кофе и выяснило, какие бренды достойны доверия, а какие лучше обходить стороной.
"Знак качества" получают:
В ходе лабораторных испытаний были проанализированы десятки образцов популярных марок растворимого кофе. Высокую оценку экспертов и рекомендации к покупке получили шесть брендов: Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня" и "Черная карта". Они соответствуют всем требованиям безопасности и не содержат вредных примесей.
"Черный список" разоблаченных брендов:
К сожалению, не все производители оказались честны со своими потребителями. В "черный список" попали Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite. В составе этих марок были обнаружены посторонние добавки – цикорий и злаки, что является прямым нарушением прав потребителей и свидетельствует о фальсификации продукта.
Будьте бдительны!
Роскачество и Роспотребнадзор настоятельно рекомендуют внимательно изучать состав продукта перед покупкой. Не стоит вестись на заманчивые цены и яркие упаковки. Выбирайте проверенные марки, чтобы утренний кофе приносил вам только бодрость и наслаждение, а не проблемы со здоровьем.
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