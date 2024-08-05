Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Не вздумайте пить эти помои: Роскачество назвал бренды кофе, которые нельзя покупать даже по скидке

Ведущая российская организация, контролирующая ...

Подписаться в Telegram

Ведущая российская организация, контролирующая качество товаров, Роскачество, осуществила обширное исследование растворимого сублимированного кофе, представленного на рынке России. Основной целью проверки было выявление как лучших, так и худших брендов среди популярных на потребительском рынке.

Специалисты Роскачества отправили образцы известных марок растворимого кофе в аккредитованную лабораторию для тщательного анализа состава. Эксперты исследовали содержание углеводов, присутствие посторонних примесей и проверяли наличие потенциально опасных добавок.

По результатам тестирования шесть торговых марок получили высокую оценку за качество и полное соответствие стандартам безопасности: Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня" и "Черная карта". Эти бренды признаны безопасными для потребления и рекомендованы покупателям.

Однако в ходе исследования были выявлены и неблагополучные марки. Три популярных бренда растворимого кофе были внесены в "черный список" Роспотребнадзора: Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite. В этих продуктах обнаружены посторонние вещества, такие как цикорий и злаковые, что указывает на их фальсификацию.

Роскачество и Роспотребнадзор призывают российских потребителей быть особенно внимательными при выборе растворимого кофе и предпочитать только проверенные марки, чтобы избежать покупки потенциально опасной продукции.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

дезинфекция от плесени

Новости Татарстана

день назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

Интересное в Казани

3 дня назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком

прокат костюма деда мороза в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Новости Татарстана

день назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Татарстана

день назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Казани

9 часов назад

В Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро

Новости Татарстана

8 часов назад

В РТ увеличение платы за ЖКХ составит до 15,7%
Новости Татарстана
5 часов назад

2 спортсмена из РТ взяли золото и бронзу на Кубке РФ по спортивной гимнастике

Об этом рассказали в Министерстве спорта по Тат...

Важное в РТ

3 часа назад

«Образовательная карта» напоминает о возможности перевыпуска карт для учеников казанских школ

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

Новости Казани

5 часов назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Новости Татарстана

5 часов назад

Тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе
13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское...
Новости Татарстана
3 часа назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник

Новости Казани

6 часов назад

Из-за нарушений санитарных норм в Казани на 40 суток закрыли кафе «Кинза»

Новости Казани

9 часов назад

В Казани за 16 млн продают один в мире 5-местный лимузин «ЗИЛ»

Новости Казани

9 часов назад

В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подрались с сотрудниками
Школьник из Казани открыл этап Чемпионата Росси...
Интересное в Казани
4 дня назад

Школьник из Казани открыл этап Чемпионата России по гонкам на выносливость вместе с чемпионом мира
3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участие...
Новости Татарстана
4 часа назад

3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием грузовиков в Татарстане