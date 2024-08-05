Не вздумайте пить эти помои: Роскачество назвал бренды кофе, которые нельзя покупать даже по скидке

Ведущая российская организация, контролирующая качество товаров, Роскачество, осуществила обширное исследование растворимого сублимированного кофе, представленного на рынке России. Основной целью проверки было выявление как лучших, так и худших брендов среди популярных на потребительском рынке.

Специалисты Роскачества отправили образцы известных марок растворимого кофе в аккредитованную лабораторию для тщательного анализа состава. Эксперты исследовали содержание углеводов, присутствие посторонних примесей и проверяли наличие потенциально опасных добавок.

По результатам тестирования шесть торговых марок получили высокую оценку за качество и полное соответствие стандартам безопасности: Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня" и "Черная карта". Эти бренды признаны безопасными для потребления и рекомендованы покупателям.

Однако в ходе исследования были выявлены и неблагополучные марки. Три популярных бренда растворимого кофе были внесены в "черный список" Роспотребнадзора: Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite. В этих продуктах обнаружены посторонние вещества, такие как цикорий и злаковые, что указывает на их фальсификацию.

Роскачество и Роспотребнадзор призывают российских потребителей быть особенно внимательными при выборе растворимого кофе и предпочитать только проверенные марки, чтобы избежать покупки потенциально опасной продукции.