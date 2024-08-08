Не вздумайте пить эти грязные помои: Роскачество назвал бренды кофе, которые нельзя покупать даже по скидке

Не все то золото, что блестит, – эта поговорка отлично подходит к выбору растворимого кофе. Чтобы не ошибиться с покупкой, стоит прислушаться к результатам исследования Роскачества, которое проанализировало состав популярных брендов сублимированного кофе.

Зеленый свет – качеству и безопасности:

Jardin, Jacobs, Nescafe– эти признанные лидеры кофейного рынка вновь подтвердили высокое качество своей продукции.

Ambassador Platinum, "Московская кофейня", "Черная карта"– эти марки также достойно прошли тестирование, получив высокие оценки экспертов.

Что искали эксперты?

Состав под микроскопом: Лабораторные исследования позволили выявить наличие в кофе посторонних компонентов, уровень содержания углеводов и возможные вредные примеси.

Безопасность прежде всего: Главным критерием оценки стала безопасность продукта для здоровья потребителей.

Знание – сила (и вкусный кофе): Результаты исследования Роскачества – это отличный ориентир для любителей кофе. Выбирая марки из "белого списка", вы можете быть уверены в качестве и безопасности своего бодрящего напитка.