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«Не вздумайте брать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал три марки, которые в черном списке

Росконтроль рекомендует россиянам избегать определенного вида чая.

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Эксперты провели анализ как черного, так и зеленого чая

Росконтроль рекомендует россиянам избегать определенного вида чая. Отмечено несколько марок, которые были помещены в черный список организации.

Специалисты отмечают, что чай остается одним из наиболее популярных горячих напитков среди россиян, сравнимый только с кофе, чьи продажи остаются на высоком уровне. В отличие от кофе, который пьют в основном утром и днем, чашка чая может стать удовольствием в любое время суток.

Однако важно, чтобы качество продукта было на высоком уровне. Специалисты Росконтроля провели исследования рынка, включая пакетированный и листовой чай, как зеленый, так и черный, чтобы определить лучшие варианты.

Проведенная экспертиза разрушила миф о том, что чай в пакетиках не может быть высокого качества. Один из вариантов чая "Бета-чай. Королевское качество" получил высокую оценку и знак качества России. Также в список лучших марок вошли Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и "Майский".

К сожалению, в черный список попали образцы, содержащие повышенное содержание плесени. Зеленый чай из двух брендов, произведенных на Шри-Ланке и в Ленинградской области, а также черный чай из сети супермаркетов в Москве были исключены из списка лучших продуктов.

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