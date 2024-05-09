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«Не вздумайте брать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал три бренда, которые в черном списке

Росконтроль предупредило россиян о чае, который стоит избегать даже при соблазнительных акциях в магазинах. Организация провела тщательную проверку нескольких брендов и выявил те, которые не соответствуют стандартам, поместив их в черный список.

pikabu.ru

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Росконтроль предупредило россиян о чае, который стоит избегать даже при соблазнительных акциях в магазинах. Организация провела тщательную проверку нескольких брендов и выявил те, которые не соответствуют стандартам, поместив их в черный список.

Чай остается одним из самых любимых напитков среди россиян, уступая по популярности только кофе. Но в отличие от кофе, который чаще всего пьют утром и днем, чаем можно наслаждаться в любое время суток.

Специалисты Росконтроля провели масштабное исследование, проверяя как пакетированный, так и листовой чай, включая черный и зеленый. Они подчеркнули, что миф о пакетированном чае, якобы состоящем из пыли и мусора, не подтвердился. Среди лучших по качеству оказались марки «Бета-Чай. Королевское качество», получивший всероссийский знак качества, а также Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский».

Однако несколько образцов не прошли проверку. Зеленый чай из Шри-Ланки и Ленинградской области содержал плесень, превышающую допустимый уровень в 15 раз, а черный чай одного из московских супермаркетов также оказался под подозрением из-за плесени. Другой черный чай из Москвы попал в стоп-лист из-за наличия черешков и грубого помола чайного листа, , сообщило издание PRIMPRESS.

Покупая чай, будьте внимательны к качеству продукта. Прислушайтесь к рекомендациям специалистов и избегайте брендов, которые попали в черный список из-за несоответствия стандартам качества.

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