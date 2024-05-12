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«Не вздумайте брать этот чай даже бесплатно»: Росконтроль назвал три бренда, которые в черном списке

Недавнее исследование Росконтроля выявило бренды чая на российском рынке, которых стоит избегать даже при привлекательных скидках. Эксперты обнаружили, что некоторые марки не соответствуют стандартам качества и попали в черный список.

palotta.ru

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Недавнее исследование Росконтроля выявило бренды чая на российском рынке, которых стоит избегать даже при привлекательных скидках. Эксперты обнаружили, что некоторые марки не соответствуют стандартам качества и попали в черный список.

Чай традиционно один из самых любимых напитков в России, уступая по популярности лишь кофе. В отличие от кофе, его пьют в любое время суток — как бодрящий черный, так и успокаивающий зеленый сорта.

Результаты исследования:

  • Высокое качество: Несмотря на миф о «пыли и мусоре» в пакетированном чае, некоторые бренды прошли проверку на качество. «Бета-Чай. Королевское качество» удостоен знака качества, а такие марки, как Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский», также получили высокие оценки.
  • Проблемные марки: Однако не все бренды соответствуют стандартам. Некоторые сорта зеленого чая из Шри-Ланки и Ленинградской области содержали плесень, превышающую допустимые уровни в 15 раз. Один из черных чаев из московского супермаркета оказался с плесневыми примесями. Еще одна марка черного чая из Москвы не прошла испытания из-за низкого качества помола и наличия черешков.

Эксперты рекомендуют потребителям внимательно выбирать чай, прислушиваясь к профессиональным советам. Даже выгодные скидки не оправдывают покупку продуктов, попавших в черный список из-за несоответствия стандартам.

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